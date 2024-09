Hôm nay (30/9), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Đệ (25 tuổi, quê Bạc Liêu) và Lô Văn Phúc (27 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về các hành vi cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng cướp giật bị người dân khống chế. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, Đệ điều khiển xe máy chở Phúc chạy trên một số tuyến đường ở TP Thuận An để tìm cơ hội ra tay cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi hai đối tượng này đến đường Lê Thị Trung (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) thì phát hiện một người phụ nữ chạy xe máy cầm điện thoại di động. Ngay lập tức, các đối tượng áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Sau khi nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân gần đó phát hiện và truy đuổi khiến cả hai bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 100m thì cả hai bị người dân áp sát khiến cả 2 ngã xuống đường, bỏ xe chạy bộ.

Đệ và Phúc tiếp tục chạy bộ để thoát thân thì bị người dân khống chế. Lúc này, hai đối tượng bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ khiến 4 người dân bị thương nhẹ, nhưng hai đối tượng sau đó bị bắt giữ, bàn giao cho công an.