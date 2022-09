Truy bắt 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Công an TP Thuận An chiều nay (28/9) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, truy bắt hai đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Đối tượng đập bể tủ kính cướp đi nhiều trang sức bằng vàng - Ảnh: N.A

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, hai thanh niên đi xe máy, dừng trước một tiệm vàng nằm trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An). Lúc này, một thanh niên dừng xe ở lề đường chờ sẵn, thanh niên còn lại xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính, cướp đi một số trang sức bằng vàng rồi chạy ra ngoài cùng đồng bọn tẩu thoát.

Thời điểm này, trong tiệm vàng chỉ có một người phụ nữ trông coi. Sau khi bị cướp bất ngờ, người này đã tri hô cướp nhưng các đối tượng đã kịp lên xe chạy khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định có hai đối tượng tham gia vụ cướp này và đang truy bắt để điều tra.