Truy bắt hung thủ đâm chết nam thanh niên ở TP Thủ Đức

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra vụ án mạng và truy bắt hung thủ gây án.

Nạn nhân bị sát hại là anh H (27 tuổi, quê Bình Thuận).

Công an đang phong toả hiện trường để điều tra vụ án mạng. Ảnh: T.L

Theo thông tin ban đầu, 14h ngày 12/12, anh H đang ngồi trong quán cà phê trước nơi ở trọ tại đường số 5, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức thì có một thanh niên đi xe gắn máy tìm đến. Người này gọi anh H ra nói chuyện. Hai người đứng cãi nhau lớn tiếng.

Bất ngờ nam thanh niên rút dao đâm gục anh H xuống đường rồi nhanh chóng lên xe gắn máy tẩu thoát. Công an phường Linh Xuân đã xuống hiện trường đưa anh H đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Ngay sau đó, công an phong toả hiện trường để điều tra vụ án mạng và đã khoang vùng nghi can gây án. Một số người dân cho hay, có thể nguyên nhân án mạng là xuất phát từ chuyện mâu thuẫn nợ nần cá độ bóng đá. Vụ việc đang được công an điều tra và chưa rõ động cơ gây án của hung thủ.