Dễ dàng mua chất kịch độc xyanua để giết người, tự sát

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nghi can gây án là Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, quê Đồng Tháp), liên quan vụ đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc phi tang xác.

Bước đầu Trang khai, từ 2 tháng trước đã dùng Facebook cá nhân tên “Tran Trang” lên mạng xã hội tìm, đặt mua 6 viên xyanua dạng nén, với mục đích dùng để tự sát nếu giải quyết mâu thuẫn tình cảm không thành. 2 ngày sau, kẻ bán giao hàng cho Trang đến nhà ở quận 7 và khuyến mãi thêm 1 viên.

Nghi phạm Trần Nguyễn Thu Trang bị điều tra về hành vi dùng xyanua giết người tình rồi chở thi thể lao xe xuống đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Ban đầu, Trang thử nghiệm pha xyanua đầu độc, gây ra cái chết cho 1 con mèo. Từ đó, Trang cất giữ số xyanua. Mới đây, khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm không thành với ông V. (39 tuổi, ngụ TPHCM), Trang dùng xyanua đầu độc chết ông này rồi chở thi thể bằng ô tô lên đèo Bảo Lộc, lao xuống vực nhằm phi tang.

Nhiều vụ án xuất phát từ chất kịch độc xyanua gần đây cho thấy mặt hàng đặc biệt này được mua bán dễ dàng trên thị trường chợ đen, đặc biệt là không gian mạng.

Chất kịch độc xyanua được rao bán công khai trên mạng và người có nhu cầu dễ dàng mua. Ảnh: Công an cung cấp

Giữa tháng 9 vừa qua, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại nhà ở quận Bình Thạnh. Khi vào cuộc, công an xác định người này tự sát bằng xyanua. Bằng biện pháp nghiệp vụ điều tra về các liên hệ của người đàn bà vắn số trước khi qua đời, công an xác định kẻ bán xyanua cho nạn nhân và từ đó lần ra ổ nhóm buôn bán chất kịch độc có quy mô lớn.

Nguyễn Thị Hồng Bích đã dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 cháu ở Đồng Nai, chỉ có 1 người may mắn sống sót. Ảnh: Công an cung cấp

Hay như cách đây không lâu, dư luận rúng động khi Công an tỉnh Đồng Nai khám phá vụ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) đầu độc chồng cùng 3 cháu bằng xyanua mà chỉ 1 người may mắn thoát chết. Bích khai, nguồn gốc xyanua đặt mua dễ dàng trên mạng rồi cất giấu tại phòng ngủ ở nhà, mãi 1 năm sau mới bắt đầu sử dụng để lần lượt gây án giết người thân.

Kiểm soát, xử lý nghiêm nạn mua bán trái phép xyanua thế nào?

Địa phương đang kiểm soát, xử lý nghiêm nạn mua bán trái phép chất độc là TPHCM với việc triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, hiện công an nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng chú trọng đến vấn đề này.

Công an TPHCM kiểm tra cơ sở kinh doanh hoá chất độc hại ở khu vực chợ Kim Biên, quận 5. Ảnh: Công an cung cấp

1 tháng triển khai kế hoạch nói trên, Công an TPHCM khởi tố 5 vụ án với 17 bị can về các tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu giữ 9,4 tấn xyanua và hơn 320kg hoá chất độc hại khác. Công an TP cũng truy xét các đầu mối tiêu thụ xyanua tại 11 tỉnh, thành, thu giữ hơn 318kg.

Công an TPHCM còn lập 7 tổ công tác tổng kiểm tra 21 địa điểm kinh doanh xung quanh và tại chợ hóa chất Kim Biên. Đến nay, công an khởi tố 3 vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” và đang mở rộng điều tra, xử lý.

Nhóm đối tượng lợi dụng pháp nhân 3 công ty hoá chất để bán chất kịch độc xyanua ra thị trường cho người có nhu cầu. Ảnh: Công an cung cấp

Từ việc phanh phui các hoạt động mua bán trái phép độc chất xyanua cho thấy, các đối tượng lợi dụng pháp danh công ty hoá chất, được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh hoá chất. Sau đó, chúng tuồn chất độc bán ra thị trường cho những người có nhu cầu mà không lập phiếu kiểm soát và khách hàng không có giấy phép kinh doanh mua, bán hóa chất.

Các đối tượng bán đi rất nhiều tỉnh thành. Nguồn độc chất xyanua mua bán tràn lan trên không gian mạng cũng từ các đầu mối này mà ra.

Cơ quan chức năng nhiều tỉnh thành kiểm soát chặt chẽ các công ty được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh hoá chất độc hại. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, để kiểm soát hiệu quả kinh doanh, mua bán hoá chất độc hại, đặc biệt là xyanua, đơn vị này đã tham mưu Ban chỉ đạo 138 TPHCM chỉ đạo các sở ngành liên quan, đặc biệt là Sở Công thương, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường phối hợp Công an TP rà soát toàn bộ doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại để kiểm tra việc chấp hành pháp luật.