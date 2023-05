Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn (SN 1970, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, tối ngày 24/3/2022, Nguyễn Thanh Sơn có xảy ra mâu thuẫn với anh H. ở đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Đối tượng Sơn đã đấm vào trán anh H. làm anh H. ngã ra bất tỉnh. Anh H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và giám định cho kết quả tỷ lệ thương tật sức khỏe là 63%.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 5/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Thanh Sơn (Ảnh: CACC)

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây án theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo người dân, nếu phát hiện đối tượng Sơn thì báo ngay cho Công an quận Bắc Từ Liêm (SĐT: 0388543685), hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng kêu gọi, yêu cầu đối tượng Sơn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.