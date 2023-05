Sáng 15/5, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, ngày 9/5, qua nắm tình hình, rà soát, Công an xã Kim Chung phát hiện nữ nhân viên phục vụ tại quán cơm ở thôn Hậu Dưỡng, có đặc điểm nhận dạng giống một đối tượng đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã đặc biệt. Công an xã đã đưa người phụ nữ này về trụ sở để xác minh làm rõ.

Công an phát hiện đối tượng bị truy nã. Ảnh CACC.

Tại cơ quan công an, danh tính người phụ nữ được xác định là Bùi Thị Xuân (SN 1979, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Theo hồ sơ, Bùi Thị Xuân đang bị truy nã theo quyết định số 2 ngày 10/2/2022 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Kim Chung đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Bùi Thị Xuân cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.