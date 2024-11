Đối tượng bị truy nã. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 12/2023, thông qua một nhóm trên Facebook, Trần Văn Sang (SN 1991, ở Mê Linh, Hà Nội), Vũ Xuân Phúc (SN 1996, ở Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Duy Lĩnh (SN 1991, ở Đông Hưng, Thái Bình) và Bạch Công An đã làm quen và lập thành một nhóm để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Mục tiêu của nhóm đối tượng này là anh Phạm Văn Toàn (SN 1995, ở Mê Linh), một người làm nghề quảng cáo trên Facebook, thường xuyên đi làm về một mình. Vào lúc 0h ngày 8/12/2023, khi anh Toàn đang đi xe máy SH về nhà, nhóm của An đã chặn đầu xe anh.

Một tên trong nhóm tự xưng là công an và nói: "Toàn à, công an đây". Trong khi đó, kẻ khác dùng khóa số 8 để khóa tay anh Toàn, trùm túi lên đầu nạn nhân và "áp giải" anh lên xe ô tô.

Lúc này, Bạch Công An tự giới thiệu là công an hình sự và thông báo anh Toàn bị điều tra vì liên quan đến các tội trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo. Sau đó, An truy cập vào hai tài khoản của Toàn và chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản game online.

Sau khi cướp tiền xong, nhóm đối tượng tháo khóa số 8, dùng băng keo trói tay anh Toàn và yêu cầu nạn nhân không được tháo túi trùm đầu trong vòng 5 phút sau khi chúng bỏ đi.

Đến 20h ngày 13/1, khi anh Toàn đi bộ đến điểm hẹn, anh lại bị nhóm đối tượng này bắt cóc, trói và bịt đầu, đưa lên xe ô tô. Lúc này, An yêu cầu anh Toàn nộp 3 tỷ đồng để kết thúc "chuyên án", nhưng nạn nhân không có đủ tiền. Thậm chí, An còn yêu cầu Toàn phải vay tiền ngay để chuyển cho chúng.

Ngày 20/1, anh Toàn vay mượn bạn bè và chuyển thêm 200 triệu đồng cho An. Tổng cộng, nhóm đối tượng đã cướp được 710 triệu đồng của anh Toàn.

Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bạch Công An, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện đã bị truy nã đặc biệt.