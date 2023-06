Ngày 8/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đăng Dũng (quê Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 18h ngày 14/6/1994, ông Nguyễn Đệ (sinh năm 1947, trú tại trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) dùng xe máy chở hai con là Nguyễn Đăng Dũng và Nguyễn Đăng Vinh đến nhà con lớn là Nguyễn Đăng Tiến (ở quận Bình Thạnh, TP.HCM), để giải quyết việc anh Tiến đuổi mẹ đẻ ra khỏi nhà.

Khi đi, Dũng và Vinh mang theo 3 con dao.

Khi đến nhà anh Tiến, Dũng cầm cục đá định ném anh Tiến thì chị Nguyễn Thị Mai Thảo (vợ Tiến) chạy đến can ngăn. Thấy vậy, Dũng rút dao giấu trong người ra đâm một nhát trúng vào vùng bụng của chị Thảo.

Bị cáo Nguyễn Đăng Dũng tại tòa

Tiếp đó, Dũng đuổi theo anh Tiến, đâm anh trai trọng thương. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Bá Thuận (em vợ anh Tiến) chạy đến can ngăn cũng bị Dũng dùng dao đâm trúng vào ngực trái, anh Thuận rồi bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, nhìn thấy chị Thảo đang bò ở đầu hẻm, Dũng tiếp tục đâm vào ngực chị dâu.

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Sau 28 năm, lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành, ngày 6/7/2022, Phòng CSHS Công an TP.HCM đã bắt được Dũng khi anh ta đang lẩn trốn tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Về phần các nạn nhân, do được đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng bị thương tật từ 10-25%.

Đối với ông Nguyễn Đệ, do ông Đệ đã chết vào năm 2019 nên Công an TP.HCM đã đình chỉ điều tra bị can.

Đối với Nguyễn Đăng Vinh, ngày 21/10/1996, đã được trả tự do, đến nay không phạm tội mới nên được Công an TP.HCM đình chỉ điều tra bị can vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Dũng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Dũng 12 năm tù.