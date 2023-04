Ngày 29/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho ông Nguyễn Chí Nguyện, Phó trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước.

Cùng với quyết định trên, Bộ Công an có quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất 20 triệu đồng, Công an tỉnh Cà Mau trợ cấp 20 triệu đồng cho gia đình Trung tá Nguyễn Chí Nguyện.

Đại tá Nguyễn Phú Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm Trung tá và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Chí Nguyện. Ảnh: H.Giang

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước thành lập Ban lễ tang, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức lễ tang cho Trung tá Nguyễn Chí Nguyện theo quy định của ngành.

Đêm 26 rạng sáng 27/4, Trung tá Nguyễn Chí Nguyện cùng Trung úy Đỗ Hoàng Quyết (cán bộ Đội điều tra Công an huyện Cái Nước) thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông thì gặp tai nạn chìm phương tiện tại ngã ba đầu kênh Giáo Hổ (ấp Mỹ Điền, xã Đông Thới) tiếp giáp với xã Quách Phẩm (huyện Đầm Dơi).

Khi phương tiện bị chìm, Tổ tuần tra đường bộ và người dân địa phương đã cứu được Trung úy Quyết, còn Trung tá Nguyện bị nước xoáy cuốn trôi và mất tích. Đến chiều 27/4, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Trung tá Nguyện. Trung tá Nguyện mất đi để lại vợ và con trai 12 tuổi.

Được biết, Trung tá Nguyện là người nhiệt huyết trong công việc và sống tình cảm. Trung tá Nguyện từng công tác tại Đội CSGT - TT Công an TP Cà Mau. Gần 2 năm trước, Trung tá Nguyện được phân công nhận nhiệm vụ tại Công an xã Đông Thới theo đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.