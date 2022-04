Truy thu thuế chủ kênh YouTube hưởng lợi 11 tỉ đồng trong 4 năm

Ngày 27-4, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà vừa truy thu của Đ.V.Th. (trú tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, là chủ kênh YouTube T.C. TV) tổng số tiền thuế 810 triệu đồng sau khi xác định kênh này đã hưởng lợi hơn 11 tỉ đồng trong 4 năm qua.

Một nội dung đăng tải trên kênh YouTube T.C. TV

Đến thời điểm hiện tại, chủ kênh Youtube này đã hoàn tất việc nộp số tiền thuế nêu trên.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, qua công tác rà soát, nắm tình hình Công an huyện Đầm Hà đã phát hiện một trường hợp sinh sống trên địa bàn huyện là chủ của kênh Youtube T.C TV có dấu hiệu không kê khai và nộp thuế. Ngay sau đó, Công an huyện Đầm Hà đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và phối hợp với Phòng An ninh kinh tế để xác minh, làm rõ thông tin.

Ngày 20-4, làm việc với cơ quan Công an, chủ kênh Youtube T.C. TV đã thừa nhận chưa thực hiện nghĩa vụ thuế , đồng thời cung cấp cho cơ quan Công an những giấy tờ liên quan đến việc thu nhập từ kênh Youtube và quảng cáo trong 4 năm (2018-2022) hơn 11 tỉ đồng.

Theo quy định, các cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào dạng cá nhân kinh doanh. Nếu thu nhập từ kinh doanh mà doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên thì phải nộp thuế. Mức thuế là 7% trên thu nhập, bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, 2% thuế thu nhập cá nhân.

Sau quá trình xác minh, Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà đã lập hồ sơ để truy thu số tiền 595 triệu đối với thuế giá trị gia tăng (5%) và 216 triệu đối với thuế thu nhập cá nhân (2%), tổng số tiền thuế mà Th. phải nộp là 810 triệu đồng.

Được biết, kênh YouTube Th.Ch. TV hiện có hơn 800.000 người theo dõi, nội dung các video được êkíp của kênh này dàn dựng sản xuất để đăng tải phần lớn liên quan đến những thử thách, video sinh tồn trong đời sống,...

Ngoài nền tảng YouTube, chủ kênh này còn có trang mạng xã hội Facebook với hơn 24.000 lượt theo dõi.