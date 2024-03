Khai với công an, tài xế ô tô L.V.Q. cho biết, do nghĩ shipper đi xe máy quệt vào ô tô của mình nên xảy ra to tiếng cãi nhau. Sau đó, tài xế Q. xuống xe lao vào đấm đá nạn nhân rồi bỏ đi.