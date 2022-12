Truy tố cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận ‘lại quả’ 3,2 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án, còn có 18 bị can khác cũng bị truy tố với cùng tội danh.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ 2017- 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu, tổng trị giá hơn 89 tỷ đồng.

Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Sở Cần Thơ cùng đồng phạm đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Các bị can đã tiếp nhận các báo giá, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế do Công ty NSJ cung cấp để làm báo cáo xin vốn, lập dự toán, xây dựng kế hoạch mời thầu theo giá đã thống nhất với Công ty NSJ; tiết lộ, tiếp nhận tài liệu về quá trình lựa chọn nhà thầu, tạo mọi điều kiện để công ty NSJ, Công ty Bình An được tham gia và trúng thầu.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, hai cựu Giám đốc Sở Y tế cùng bị can Hoàng Thị Thuý Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) là những đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Các bị can còn lại bị xác định là đồng phạm giúp sức.

Hai cựu giám đốc Bùi Lệ Phi và Cao Minh Chu. Ảnh: CACC

Cáo trạng cho rằng, thời điểm tháng 5/2011- 12/2019, khi đó bà Bùi Thị Lệ Phi ngồi ghế Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, trực tiếp quản lý vốn của Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Bà Phi còn là người ký các quyết định chỉ định thầu, thuê tư vấn thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, chịu trách nhiệm tổ chức đầu thầu theo quy định Luật Đấu thầu.

Quá trình tổ chức đấu thầu đối với 4 gói thầu, bà Phi đã bàn bạc, thống nhất với bà Nga để các công ty của bà Nga trúng thầu với giá thiết bị do bà Nga đưa ra.

Sau đó lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, bà Phi chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các công ty của bà Nga trúng thầu với giá thiết bị do chính bà Nga đưa ra.

Sau đó, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, bà Phi chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các công ty của bà Nga tham gia và trúng thầu 4 gói thầu với giá thiết bị đã thoả thuận trước.

Kết quả điều tra cho thấy, dù không hứa hẹn trước, nhưng sau khi các công ty của bà Nga trúng thầu, bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng cho cá nhân mình và 200 triệu đồng cho Sở Y tế từ bị can Hoàng Thị Thúy Nga.

Theo cáo trạng, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu ngồi ghế Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Trưởng ban quản lý dự án giai đoạn từ tháng 11/2011 đến tháng 1/2020. Ông Chu đã cùng với bà Phi bàn bạc với bà Hoàng Thị Thúy Nga để đạo điều kiện cho công ty của bà Nga trúng thầu.

Kết quả điều tra đủ căn cứ xác định ông Chu đã nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ nhưng không chứng minh được việc sử dụng số tiền này nên ông phải chịu trách nhiệm.

Hành vi của ông Chu và bà Phi bị xác định đã gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 32 tỷ đồng.