Chỉ trong 2 tháng phát hành, hồi ký “Khắc đi… Khắc đến” của nhà văn Xuân Phượng đã in lần thứ 3, tổng số lượng in 4.000 bản. Trước đó, tác phẩm 'Gánh gánh gồng gồng' của bà cũng in tới hơn 25.000 bản, được độc giả đón nhận nồng nhiệt.