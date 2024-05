Trao đổi với phóng viên VietNamNet, nhạc sĩ Tô Hiếu - quản lý lịch trình biểu diễn cho Thương Tín - cho hay cách đây 10 ngày đã đại diện nam diễn viên nhận 1 show hát đám cưới ở tỉnh Tiền Giang vào ngày 26/5. Mọi vấn đề đã được đôi bên thỏa thuận.

Tuy nhiên từ ngày 24/5 đến nay, anh không thể liên lạc với Thương Tín. Do ông tự ý bỏ show, Tô Hiếu phải thay mặt xuống Tiền Giang xin lỗi và dự đám cưới.

Theo Tô Hiếu, sau ồn ào Thương Tín tố người ơn, hầu hết lời mời biểu diễn đều đến từ mối quan hệ của nam nhạc sĩ, hiếm thấy khán giả muốn gặp gỡ ông như trước. Vì vậy, việc Thương Tín tự ý bỏ show gây ảnh hưởng đến uy tín, mối quan hệ của Tô Hiếu.

Trước vụ việc lần này, Thương Tín từng nhiều lần tự ý bỏ show. Thời còn làm việc chung, Tô Hiếu gần như không thể quản lý việc đi lại cũng như thái độ, tác phong của Thương Tín trong công việc.

Ông đi đâu, làm gì đều hiếm khi thông báo và chỉ nghe điện thoại, trả lời tin nhắn nếu muốn. Tô Hiếu từng giấu điều này với truyền thông vì lo ông không được mời diễn nữa.

Thương Tín và Tô Hiếu. Ảnh: NVCC

"Không ít gia chủ đã khoe với họ hàng, xóm giềng về việc mời được Thương Tín biểu diễn. Vì vậy khi ông vắng mặt, họ giận dữ, cảm thấy bị mất thể diện. Phần lớn những vụ như vậy, tôi phải nhận hết trách nhiệm dù chưa từng nhận 1 đồng nào từ vai trò quản lý Thương Tín", Tô Hiếu kể.

Trước câu hỏi: "Vì sao Thương Tín thường tự ý bỏ show dù thiếu thốn tiền bạc?", theo Tô Hiếu, ông là kiểu người "sống nay không biết ngày mai", tùy hứng và hành xử không nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Tô Hiếu nói thêm: "Đây có thể sẽ là dấu chấm hết giữa tôi và Thương Tín. Tôi sẽ cố gắng liên hệ với anh lần nữa để xác nhận lý do bỏ show. Nếu do bệnh tật, theo tôi có thể thông cảm. Trường hợp anh bỏ show do tùy hứng, sau này tôi không đủ can đảm hỗ trợ anh ấy nhận show diễn nữa".