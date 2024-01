Ý chí của cậu bé nghèo, chỉ mới học hết cấp 3

Cai Jin An sinh năm 1965, trong một gia đình nghèo ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Gia đình Cai Jin An chỉ có thể cho ông học hết cấp 3, không có điều kiện để học cao hơn nữa. Do bố mẹ già yếu nên học hết cấp 3 ông phải đi làm để gánh vác gia đình.

Tuy nhiên, cái nghèo không làm nhụt chí của Cai Jin An. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã dấn thân vào con đường buôn bán thực phẩm. Ban đầu, Cai Jin An chỉ buôn bán nhỏ tại quê hương, hàng ngày chỉ quanh quẩn với sạp rau nhỏ.

Sau một thời gian, Cai Jin An tích lũy được một số vốn nhỏ và quyết định chuyển đến khu vực sầm uất hơn để buôn bán. Khi đó, Cai Jin An chỉ mới tròn 19 tuổi.

Sự thành công của Cai Jin An trước hết xuát phát từ quyết tâm vượt qua cái nghèo

Dấn thân vào con đường kinh doanh lớn

Sau 12 năm làm việc chăm chỉ và tích lũy được một số vốn kha khá, cùng với vay mượn thêm, năm 1996, Cai Jin An đã thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Kiến, tiền thân của Tập đoàn Thực phẩm Panpan.

Khi công ty mới thành lập, điều kiện còn khó khăn nhưng ông luôn tin rằng chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt thì sẽ tìm được thị trường.

Người thuyền trưởng vững vàng chèo lái con thuyền Panpan

Quả đúng như những gì Cai Jin An nghĩ, sản phẩm của Panpan nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ chất lượng cao và tốt cho sức khỏe.

Sau 28 năm phát triển, Tập đoàn Thực phẩm Panpan đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành đồ ăn nhẹ của Trung Quốc, mở rộng thêm 17 cơ sở sản xuất quy mô lớn trên cả nước.

Sản phẩm Panpan bao phủ toàn Trung Quốc và được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Trong danh sách mới nhất “Top 100 doanh nghiệp Phúc Kiến năm 2023”, Tập đoàn Thực phẩm Panpan đứng thứ 65 với thu nhập hàng năm gần 8,2 tỷ nhân dân tệ (gần 28,5 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, Panpan lọt vào 2 danh sách lớn: “Top 100 Doanh nghiệp tư nhân tỉnh Phúc Kiến năm 2023” và “Top 100 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng đầu tỉnh Phúc Kiến năm 2023”, lần lượt đứng thứ 57 và 35.

Kinh nghiệm thành công mang lại nguồn cảm hứng lớn lao

Kinh nghiệm thành công của Cai Jin An đã mang lại nhiều nguồn cảm hứng cho những người trẻ tuổi, xuất thân nghèo khó, thậm chí không được học hành đầy đủ như mong muốn của bản thân. Những thành tựu ông đạt được có ý nghĩa sâu sắc, định hướng cho thế hệ trẻ đang cất bước vào con đường khởi nghiệp.

Trước hết, cần phải có can đảm, dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại, chịu khó tìm tòi và đổi mới.

Thứ hai, phải đặt chất lượng sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu.

Thứ ba, cần phải nắm bắt cơ hội, đồng thời cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường để nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng.

(Theo Zhuan)