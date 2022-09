'Tú ông" điều hành đường dây mại dâm có chân dài đi khách giá 15 ngàn USD/lượt

Nguồn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho hay, vừa triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp có nhiều người đẹp đạt danh hiệu cao trong các cuộc thi hoa hậu cùng nhiều chân dài là nghệ sĩ có tiếng ở một số nước Châu Á tham gia đi khách. Bước đầu, Bộ Công an tạm giữ hình sự “tú ông” cầm đầu đường dây là Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

Đối tượng Lê Hoàng Long thời điểm bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2020 Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM khám phá đường dây mại dâm do Lục Triều Vỹ (29 tuổi, quê Đà Nẵng, tạm trú TP.HCM) cầm đầu. Quá trình mở rộng về đường dây này, Bộ Công an phát hiện Lê Hoàng Long có tham gia môi giới.

Tuy nhiên khi ấy, Long tạm dừng hoạt động và... lặn sâu. Mới đây, khi phát hiện Long có dấu hiệu trở lại với nghề môi giới mại dâm, trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.

Được biết Lê Hoàng Long là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý, đại diện cho một vài nghệ sỹ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, Lê Hoàng Long còn tham gia một số show sự kiện thời trang với tư cách là người mẫu nam.

Lê Hoàng Long thường xuyên tham gia các sự kiện trong giới showbiz.

Qua thời gian dài điều tra, theo dõi, ngày 25/8 vừa qua, trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP.HCM.

Tại hai phòng của khách sạn này, công an phát hiện hai cô gái tên H và T đang bán dâm cho hai đại gia. Hai chân dài đi khách được xác định là người nổi tiếng trong giới giải trí trong nước, từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi hoa hậu. Từ lời khai của những người liên quan, cơ quan công an đã truy xét, bắt giữ Lê Hoàng Long.

Qua điều tra xác định, hai người khách liên hệ và Long ra giá đi khách cho hai chân dài nổi tiếng là 15 ngàn USD/người/lượt. Long điều hai cô gái đến khách sạn ở trung tâm TP.HCM bán dâm thì bị lực lượng công an phục kích, bắt quả tang. Đáng nói, hai cô gái trực tiếp bán dâm nhưng chỉ được hường 60 triệu/người/lượt. Còn lại khoảng 600 triệu đồng, Long giữ lại cho cá nhân.

Hiện Long đã khai ra danh sách nhiều chân dài nổi tiếng trong giới show biz Việt tham gia đi khách. Ngoài ra, Long cũng thừa nhận, có môi giới cho một số người đẹp trong giới giải trí ở một số nước Châu Á đi khách với giá lên đến hàng ngàn USD/người/lượt.