Mọi thứ muốn có được đều phải đổ mồ hôi, công sức gấp nhiều lần so với năm cũ 2023, cảm giác kiếm tiền chật vật mà tiêu xài lại lớn do nhiều hao tinh tác động. Vận trình có chút khởi sắc hơn ở nửa cuối năm 2024, nên kiên nhẫn chờ thời.

Sau năm 2023 thành công về chuyên môn, Giáp Thìn 2024 sẽ mang đến những dự án cá nhân cho tuổi Tuất. Bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng những điều này sẽ diễn ra nhẹ nhàng, không gây choáng ngợp hay căng thẳng như năm ngoái.

2024 dự báo là một năm có nhiều biến đổi lớn trong cuộc đời người tuổi Tuất. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận những thay đổi này và làm quen với nó.

Tử vi tuổi Tuất năm 2024 theo các phương diện

1. Tài lộc

Người tuổi Tuất nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn lớn về tài chính và lạm phát chi tiêu.

Đầu năm sẽ có những biến động về tài chính với người tuổi Tuất. Họ không nên nản lòng, mà nên tìm kiếm những con đường mới. Các khoản đầu tư và dự án mới sẽ giúp ích rất nhiều.

Vận khí thăng trầm do Thái Tuế chi phối, hơn ai hết, người tuổi Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng nhất những khó khăn về tài chính trong năm Giáp Thìn. Cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh liên tục bất lợi.

Cần thận trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tránh lối tiêu xài lãng phí, mù quáng kẻo khi rắc rối xảy ra, đương số sẽ trắng tay, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần.

Với người làm công ăn lương, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ khiến bạn vất vả lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại khiến bạn phạm sai lầm, phải bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại.

Có thể thấy rằng năm này, bạn làm việc cần hết sức cẩn thận để đảm bảo đồng lương của mình, hạn chế tổn thất. Trên thực tế, nếu bạn chăm chút cho công việc của mình, không nề hà vất vả thì cuối năm, công sức của bạn sẽ được ghi nhận, các khoản thưởng nóng dù không dồi dào đi nữa thì cũng vẫn sẽ có.

Với người làm kinh tế, các hung tinh Đại Hao, Tuế Phá liên tiếp xuất hiện báo trước cho bạn những thách thức có thể gặp phải về vấn đề tiền bạc.

Sức cạnh tranh trong năm lớn, thời buổi người khôn của khó, người tuổi Tuất làm gì cũng phải suy tính chu toàn, tích lũy đủ kiến thức chuyên môn để không bị kẻ xấu lừa gạt. Hết sức thận trọng khi tham gia đầu tư, mở rộng kinh doanh.

Năm nay, bạn không cần phải quá vội vàng mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình, làm gì cũng phải chắc chắn, giữ chữ tín. Nếu bạn vội vã chạy theo xu thế của thị trường mà bỏ qua chất lượng, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn, khách hàng quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu.

Tình hình sức khỏe suy giảm cũng sẽ tốn của bạn một khoản tiền không nhỏ. Vì thế bạn cần chi tiêu tiết kiệm, chớ hoang phí cho những sở thích nhất thời hoặc những nhu cầu thiếu thực tế.

2. Sức khỏe

Tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất không được khả quan, chủ yếu do bạn phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại.

Công việc bận rộn, rắc rối xảy đến liên tiếp khiến bạn thường phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, những căn bệnh vặt vãnh ập đến.

Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất bạn nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng.

Nếu cảm thấy quá căng thẳng, suy nghĩ bi quan, bạn cần tâm sự với người thân hoặc những người đáng tin cậy ngay lập tức, chớ một mình chịu đựng kẻo gây ra những hệ lụy không đáng có. Việc trò chuyện với mọi người xung quanh chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ngoài ra, cần thận trọng khi đi lại, tránh gặp họa huyết quang. Đặc biệt là phụ nữ tuổi Tuất đang mang thai, đi đứng lại càng phải giữ gìn.

3. Tình duyên, gia đạo

Tuổi Tuất nên sẵn sàng đối mặt với biến động trong các mối quan hệ. Năm 2024, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho đối tác của mình. Ít bị cuốn vào những tham vọng và hoạt động nghề nghiệp, bạn sẽ tìm cách dành thời gian cho người thân yêu và cùng nhau tận hưởng những thú vui nhỏ cuộc sống mang lại.

May mắn là cục diện Ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tuổi Tuất trên phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to, gió lớn ngoài xã hội nhưng khi về nhà, bạn sẽ nhận được sự động viên, an ủi của mọi người.

Với người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp, bạn nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy. Thậm chí có những khi bạn không cần phải nói, đối phương đã có thể đoán được bạn mong muốn điều gì. Vì thế, bạn luôn cảm thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc. Gia đình chính là tổ ấm bạn mong muốn được quay trở về sau những giờ làm việc vất vả.

Năm nay, có thể thấy rằng áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt, bạn nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc, nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà bạn bỏ qua, đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Với người còn độc thân, năm nay bạn có cơ hội nên duyên với một ai đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Nếu bạn tự tin, chủ động, chịu mở lòng với mọi người thì rất có thể sẽ gặp được một ai đó phù hợp trong hoàn cảnh bất ngờ.

Nếu bạn chỉ thích sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến việc giao lưu, kết bạn thì một nửa còn thiếu của bạn sẽ rất khó xuất hiện. Dù bạn có được người thân quen giới thiệu đi nữa thì cũng chỉ là những buổi gặp gỡ thoáng qua.

4. Sự nghiệp, công việc làm ăn

So với 2023, vận trình sự nghiệp năm 2024 của người tuổi Tuất kém sắc hơn hẳn. Rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi, đương số cảm thấy thất vọng, cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức nhưng kết quả lại không được như ý.

Dưới tác động của cục diện Xung Thái Tuế, người tuổi Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình khiến bạn dù hăng hái bắt tay vào công việc cũng luôn phải nhận lại sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác.

Vì thế, bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu có ai đó chân thành góp ý, dù nói lời mất lòng cũng hãy chú ý lắng nghe, đó có thể là người thật sự muốn tốt cho bạn, muốn trông thấy bạn tiến bộ.

Ngược lại, những kẻ nào cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp cận, nịnh hót thì cần phải giữ khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng tin theo lời đối phương. Đặc biệt, với người làm lãnh đạo, nếu bạn không giữ được đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những quyết sách sai lầm vì tin theo đối phương.

Mệnh chủ khó đạt được bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp còn là do chịu tác động tiêu cực của Thiên Quan. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, nhiều khi nóng giận quá mức, bạn còn nói lời khó nghe, gây mất lòng đối phương.

Khi quan hệ đôi bên không hòa hợp, cấp trên khó có thể giao cho bạn cơ hội khẳng định bản thân, không tìm cớ gây khó dễ đã là tốt lắm rồi.

Sao Thiên Hư khuyên bạn tốt nhất không nên đắm chìm quá lâu trong những thất bại hoặc những điều không như ý.

Thay vì than thân trách phận, oán trách mọi người, bạn nên nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm từ những sai lầm, nếu có lỗi với ai thì chủ động xin lỗi, ai giúp sức mình thì nên thể hiện sự biết ơn. Như vậy, các mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Hơn nữa, trong năm vẫn còn có Thiên Ấn chiếu mệnh, bạn có cách hành xử phải phép, tập trung, nghiêm túc làm việc, không nề hà khó khăn thì đến nửa cuối năm, thành quả lao động sẽ được ghi nhận. Thậm chí, bạn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến mọi người phải nể phục.

Nếu bạn đang tìm việc, sẽ không có quá nhiều cơ hội, nhưng một cơ hội là đủ, đặc biệt là vào mùa xuân, để thay đổi tất cả. Sau đó, một hợp đồng dài hạn có thể được ký kết, mang đến cho bạn những triển vọng mới giúp ổn định vị trí, giúp bạn có tầm nhìn tốt hơn về sự nghiệp của mình sẽ phát triển như thế nào.