Khi mới gia nhập làng giải trí, Trần Nhã Luân hoạt động với tư cách là một ca sĩ.

“Nữ hoàng phim cấp ba”

Trong lần xuất hiện gần đây, nữ diễn viên Trần Nhã Luân bất ngờ bày tỏ mong muốn tìm được “nửa kia” phù hợp. “Tôi thực sự là người không khó để tán tỉnh. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu tìm được một người thấy ổn, tôi sẵn sàng kết hôn ngay", cô nói.

Từng là diễn viên nổi danh của dòng phim cấp ba Hong Kong (Trung Quốc) khiến nhiều khán giả “phát cuồng”, Trần Nhã Luân vẫn lẻ bóng một mình dù đã U60. Ở tuổi xế chiều, Trần Nhã Luân thừa nhận mình hối hận khi bỏ lỡ nhiều cơ hội tình duyên trong quá khứ.

Trần Nhã Luân vẫn lẻ bóng một mình dù đã sắp bước sang tuổi 60.

Trần Nhã Luân sinh năm 1966, là một trong những "bom sex’" nổi tiếng tại Hong Kong. Nữ diễn viên mang vẻ đẹp quyến rũ, ma mị và được kỳ vọng sẽ kế vị đàn chị Chung Sở Hồng, đại mỹ nhân nổi tiếng xứ Hương Cảng.

Khi mới gia nhập làng giải trí, cô hoạt động với tư cách là một ca sĩ. Với vẻ ngoài nổi bật, Trần Nhã Luân được mời quay nhiều video quảng cáo và đóng các vai diễn nhỏ, song sự nghiệp của cô vẫn không thể thăng tiến.

Cảnh nóng trong phim "How to Pick Girls Up" khiến Trần Nhã Luân dính tin đồn cặp kè với bạn diễn.

Năm 1986, Trần Nhã Luân được chọn làm vai chính trong bộ phim sitcom City Japes, từ đó lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Trần Nhã Luân tiếp tục tham gia diễn xuất trong các bộ phim hành động Kim bái phong vân, Fury...

Sau loạt phim võ thuật, người đẹp có cơ hội thử sức ở thể loại phim tình cảm hài hước khi được đóng How to Pick Girls Up của đạo diễn Vương Tinh. Phân cảnh cô cùng các mỹ nhân khác cũng trở thành cảnh kinh điển trong điện ảnh Hong Kong.

Bên cạnh đó, Trần Nhã Luân cũng tham gia các phim: Tôi yêu người hàng xóm, Câu chuyện thành thị, Vợ tôi không phải là người…

Song, sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của cô vẫn mờ nhạt. Năm 1994, Trần Nhã Luân đã quyết định rẽ hướng đóng phim 18+ ‘Nguy cơ tình ái cùng tài tử Vương Mẫn Đức. Phim được đánh giá là một trong những tác phẩm kinh điển của thể loại phim nóng Hong Kong. Sau đó, cô tiếp tục tham gia đóng phim Nam Dương thập đại tà thuật. Từ đây, truyền thông bắt đầu gắn Trần Nhã Luân với biệt danh “Nữ hoàng phim cấp ba”.

Qua lại với 13 người tình

Người đẹp họ Trần có lịch sử tình trường tốn không ít giấy mực của giới báo chí khi qua lại với 13 người tình. Mối tình đầu tiên của Trần Nhã Luân là diễn viên Trần Đình Uy. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 1984 và chia tay 4 năm sau đó.

Năm 1989, cô tiếp tục rơi vào mối quan hệ với nam diễn viên Hoàng Thương Vĩ. Mối tình gặp nhiều tai tiếng khi hình ảnh thân mật quá đà của cô và đạo diễn Vương Tinh bị phanh phui. Trong thời gian này, Trần Nhã Luân cũng bị bạn trai gay gắt phản đối chuyện đóng phim nóng. Năm 1999, cuộc tình của cặp đôi chính thức tan vỡ khi xuất hiện người thứ 3.

Trần Nhã Luân từng hẹn hò với vua sòng bạc Châu Trác Hoa bất chấp việc ông đã có gia đình.

Sau đó, Trần Nhã Luân liên tục nảy sinh quan hệ tình ái với nhiều ngôi sao nam như: Hoàng Thu Sanh, Ngô Trấn Vũ, Lý Tư Tiệp, Vương Thụy Huân… Cô cũng rơi vào bê bối hẹn hò với nữ ca sĩ đồng tính Phan Mỹ Thần. Song chuyện tình này cũng nhanh chóng kết thúc vì cô thích đàn ông hơn phụ nữ.

Cuối năm 2009, Trần Nhã Luân tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò với ông trùm sòng bạc Châu Trác Hoa – người đã có gia đình, nhưng sau đó nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Cô thậm chí còn hẹn hò và đính hôn với Martin – anh họ Ngô Ngạn Tổ nhưng sau đó đã hủy bỏ hôn lễ. Đầu năm 2018, mỹ nhân phim nóng tiếp tục dính bê bối hẹn hò với nghệ sĩ Thôi Kiến Bang và có quan hệ tình ái đồng tính với Katie - con gái của một gia tộc giàu có.

Hiện tại, Trần Nhã Luân đã rút lui khỏi làng giải trí và tập trung kinh doanh nhỏ, chủ yếu là livestream bán hàng tại Trung Quốc.

Một trong những bộ phim Trần Nhã Luân tham gia:

Phương Lan

Ảnh: Tư liệu