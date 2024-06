Đại hội đồng cổ đông của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) hôm 25/6 thông qua kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp trong năm 2024 để tăng vốn lên 1.926 tỷ đồng.

Nếu thành công, với số tiền 1.000 tỷ đồng thu được, NRC sẽ chi 375 tỷ đồng thanh toán tiền mua một phần dự án Khu dân cư Đại Nam và Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm, dự kiến thực hiện trong quý IV/2024 và năm 2025.

Khu dân cư Đại Nam do Công ty TNHH MTV Tân Khai là chủ đầu tư. Ông Huỳnh Uy Dũng - đại gia Dũng "lò vôi" - là chủ tịch HĐQT công ty này. Dự án nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13 thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Dự án có tổng diện tích hơn 96ha với 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường THPT...

Tiềm lực của Tập đoàn Danh Khôi ra sao?

CTCP Tập đoàn Danh Khôi tiền thân là CTCP Bất động sản Netland, thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực hợp tác đầu tư các dự án bất động sản và môi giới bất động sản.

Năm 2018, Danh Khôi niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chỉ vài năm sau đã trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản thuộc nhóm đầu trên thị trường địa ốc. Một số dự án nổi bật mà Danh Khôi phân phối là: Làng Sen, Rome (Phúc Khang Corp); Dream Home Riverside (Nhà Mơ); Nhơn Hội New City, Astral City (Phát Đạt), Sky 89, The Sóng, Signial (An Gia)...

Tuy nhiên, vài năm gần đây, Danh Khôi gặp rất nhiều khó khăn.

Doanh thu của Tập đoàn Danh Khôi có quý về 0, hoặc chỉ 1-2 tỷ đồng.

Cả năm 2023, doanh thu của NRC chỉ hơn 4,6 tỷ đồng. Giá cổ phiếu NRC kể từ cuối năm 2022 tới nay chỉ loanh quanh dưới ngưỡng 5.000 đồng/cp.

Quy mô vốn hóa tính tới ngày 27/6 chỉ là 435 tỷ đồng. Tới hết quý I/2024, tổng tài sản của NRC là hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ hơn 743 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là gần 1.300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này trải qua nhiều quý thua lỗ, chỉ lãi mỏng trở lại từ quý III/2023. Trong năm 2022, NRC lỗ hơn 72 tỷ đồng, còn cả năm 2023 lãi gần 12 tỷ đồng.

Danh Khôi tham gia vào nhiều dự án bất động sản. (Ảnh: NRC)

Phần lớn tài sản của Danh Khôi là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lên tới 1.680 tỷ đồng vào cuối quý I/2024. Vốn chủ sở hữu của NRC khá lớn, qua đó khiến giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu NRC đạt khoảng 14.000 đồng (so với 4.700 tỷ đồng vào ngày 27/6).

Các khoản phải thu nằm nhiều ở tiền ký quỹ để tập đoàn này môi giới một số dự án như: Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu dân cư Cồn Tân Lập,... và phải thu theo thỏa thuận hợp tác tại dự án Astral City 1; tiền đặt cọc để tham gia phát triển dự án khu căn hộ cao tầng ở Bình Dương.

Điều đáng lo ngại ở chỗ doanh thu của Danh Khôi rất thấp, hoạt động kinh doanh nhiều khi gần như bất động. NRC chưa thể thực hiện đẩy mạnh phân phối các sản phẩm bất động sản.

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp này còn rất ít, vỏn vẹn 554 tỷ đồng tính tới cuối quý I/2024. Trong khi đó chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ngốn tiền của NRC.

Hồi cuối năm 2023, Danh Khôi bị Chi cục Thuế quận 1 (TP.HCM) ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế gần 100 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 11/2022, công ty cũng bị xử phạt tương tự.

Về tính khả thi của việc huy động thêm vốn và M&A các dự án bất động sản, tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch NRC Lê Thống Nhất cho biết việc mua một phần dự án Khu dân cư Đại Nam mới chỉ là dự kiến. Doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm các dự án phù hợp khác.

Đây là một phần trong chiến lược mua bán sáp nhập (M&A) mà doanh nghiệp của Chủ tịch NRC Lê Thống Nhất muốn thực hiện nhằm tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, đẩy mạnh phát triển các dự án và sản phẩm có triển vọng cao, mở rộng phạm vi hoạt động.

Nhưng NRC tin tưởng vào kế hoạch phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để huy động 1.000 tỷ đồng, với giá cao hơn gấp đôi so với thị giá hiện tại. Kế hoạch này được chuẩn bị rất kỹ, sơ bộ kết quả trao đổi với một số đối tác cho thấy đã thực hiện được khoảng 40% kế hoạch chào bán.

