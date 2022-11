Ông Dũng ‘lò vôi’ vừa giải chấp 220 lô đất ở Khu nhà ở Đại Nam

Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bình Dương xác nhận, đơn vị này vừa báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Công ty Cổ phần Đại Nam đã xoá đăng ký thế chấp 220 lô đất của dự án Khu nhà ở Đại Nam tại Ngân hàng Eximbank.

220 lô đất nói trên có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, được cấp giấy chứng nhận vào ngày 29/5/2020. Hầu hết các lô đất này có diện tích 150m2.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Đại Nam đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 220 lô đất tại dự án cho Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Bình Dương.

Dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Dự án Khu nhà ở Đại Nam nằm ở P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng (còn được gọi là Dũng “lò vôi”) làm Chủ tịch HĐQT. Dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 10/2018 với tổng diện tích hơn 105ha, quy mô 2.500 nhà phố và biệt thự.

Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bình Dương, một số chủ đầu tư dự án nhà ở tại Bình Dương vừa thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc rút bớt tài sản thế chấp tại các ngân hàng.

Như Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ vừa thế chấp 7 giấy chứng nhận tại dự án Chung cư cao tầng Marina (P.An Bình, TP.Dĩ An) cho Ngân hàng Saigonbank.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) cũng vừa thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5.581m2 tại dự án Khu dân cư Hoà Lợi (P.Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một) cho Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Dương.

Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons mới thế chấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Chung cư An Bình (P.An Bình, TP.Dĩ An) cho Ngân hàng MB Bank – Chi nhánh An Phú.

Hay Công ty TNHH MTV Đất nhà An Phát vừa rút bớt 2 giấy chứng nhận tại dự án Khu nhà ở An Phát (P.Tân Bình, TP.Dĩ An) đã thế chấp. Đây là một phần tài sản thế chấp của doanh nghiệp này tại Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Lý Thường Kiệt.