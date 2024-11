"Hiện tại VFF đang xử lý các vấn đề về việc có thể đổi sân ở trận ra quân trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Sau khi Thường trực VFF ra quyết định, chúng tôi sẽ xin ý kiến của LĐBĐ Đông Nam Á", Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nói với VietNamNet.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam đá 2 trận trên sân nhà gặp Indonesia (ngày 15/12) và Myanmar (ngày 21/12). Kế hoạch tổ chức các trận sân nhà của tuyển Việt Nam tưởng như đã được chốt lại nhưng khả năng phải thay đổi phút chót.

Chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình luôn được nhắc tới khi tổ chức các giải đấu quốc tế. Ảnh: S.N

Lý do bởi Ban quản lý sân Mỹ Đình đã cho thuê sân, tổ chức concert "Anh trai say hi" vào ngày 7/12, tức là chỉ trước trận ra quân AFF Cup 2024 của tuyển Việt Nam 8 ngày. Theo quy định, sân Mỹ Đình không được tổ chức sự kiện tối thiểu 21 ngày trước khi giải đấu diễn ra để đảm bảo chất lượng mặt cỏ và các vấn đề khác liên quan.

Được biết, VFF đang cân nhắc tới việc tổ chức trận tuyển Việt Nam vs Indonesia ngày 15/12 trên một số sân khác ở phía Bắc, tuy nhiên hiện tại chưa có quyết định nào được đưa ra.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 21/11, ngay sau khi vòng 9 V-League 2024/25 khép lại. Tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 11, thay vào đó tập huấn gần nửa tháng tại Hàn Quốc trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2024 với mục tiêu vô địch.