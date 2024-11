Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam đá 2 trận trên sân nhà gặp Indonesia (ngày 15/12) và Myanmar (ngày 21/12) trên SVĐ Mỹ Đình.

Tuy nhiên, do Ban quản lý sân Mỹ Đình đã cho thuê sân, tổ chức concert "Anh trai say hi" vào ngày 7/12, tức là chỉ trước trận gặp Indonesia 8 ngày.

Tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận sân nhà ở vòng bảng AFF Cup 2024 trên sân Việt Trì.

Theo quy định, sân Mỹ Đình không được tổ chức sự kiện tối thiểu 21 ngày trước khi giải đấu diễn ra để đảm bảo chất lượng mặt cỏ và các vấn đề khác liên quan. Vì thế VFF buộc phải thuê sân khác. Điều đáng nói, trước đó VFF làm việc với Ban quản lý sân Mỹ Đình nhiều lần nhưng cuối cùng phải chấp nhận "hủy kèo". Được biết, giá VFF thuê sân Mỹ Đình khoảng 800 triệu đồng/trận.

Như vậy, tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân Việt Trì vào ngày 15/12, sau đó tiếp tục thi đấu tại đây ở trận gặp Myanmar, ngày 21/12. Hai trận còn lại ở vòng bảng, tuyển Việt Nam làm khách Lào (8/12) và Philippines (18/12). Nếu vào bán kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ trở lại với sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 21/11, sau đó có chuyến tập huấn kéo dài khoảng 2 tuần tại Hàn Quốc, trước khi chốt danh sách bước vào trận ra quân AFF Cup 2024 gặp Lào vào ngày 9/12 trên sân khách.