Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 24.059 đồng/USD, giảm 30 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.262 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.856 đồng/USD.

Tỷ giá bán tham khảo hôm nay giảm tới 32 đồng so với phiên trước, về mức 25.211 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay có xu hướng đi lên.

So với phiên giao dịch cuối tuần qua, giá USD tại một số ngân hàng tăng nhẹ. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng đã chiếm lại mốc 24.500 đồng/USD.

(Ảnh: Hoàng Hà)

Cụ thể, vào lúc 15h33' ngày 2/10, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.089 đồng/USD (mua vào) và 24.509 đồng/USD (bán ra), tăng 14 đồng/USD ở cả 2 chiều so với trưa 29/9.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.135-24.490 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với trưa 29/9.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay tăng mạnh. Giá USD được giao dịch phổ biến quanh mức 24.500-24.550 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 130 đồng ở chiều mua vào và tăng 100 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá mua USD tại thị trường tự do hiện cao hơn so với USD tại các ngân hàng thương mại khoảng 380-411 đồng. Còn giá bán USD tại thị trường tự do đang cao hơn khoảng 41-60 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay có chiều hướng đi lên. Chỉ số US Dollar Index (DXY) lúc 15h58' ngày 2/10 (giờ Việt Nam) ở mức 106,3 điểm, tăng 0,06% so với phiên liền trước.