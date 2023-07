Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (18/7) ở mức 23.714 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.899 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.528 đồng/USD.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì tỷ giá mua tham khảo ở mức 23.400 đồng/USD. Còn giá bán tham khảo là 24.849 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua.

Như vậy, tỷ giá trung tâm hôm nay đã đảo chiều đi lên sau 6 ngày giảm liên tiếp.

Tỷ giá trung tâm bật tăng sau 6 ngày giảm liên tiếp (Ảnh: Hoàng Hà)

Trong 6 ngày giao dịch trước đó, tỷ giá trung tâm liên tục được điều chỉnh đi xuống với mức giảm ở mỗi ngày khá mạnh.

Cụ thể, trong hai ngày 10/7 và 11/7, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm 23 đồng mỗi ngày. Đến ngày 12/7, tỷ giá trung tâm giảm 15 đồng. Ngày 13/7, tỷ giá trung tâm lại giảm 14 đồng.

Ở phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 14/7), tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm tới 38 đồng.

Tới phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 17/7), tỷ giá trung tâm giảm 19 đồng so với mức công bố trước đó.

Như vậy, qua 6 ngày giao dịch này, tỷ giá trung tâm đã giảm tới 132 đồng, về mức thấp nhất kể từ ngày 20/6.

Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt nhanh nhờ giá USD thế giới bất ngờ đảo chiều giảm sâu. Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng qua. Hiện chỉ số DXY đã giảm xuống dưới mức 100 điểm.

Vào lúc 10h33' hôm nay (18/7, giờ Việt Nam), chỉ số DXY được giao dịch ở mức 99,79 điểm, giảm 0,06% so với phiên liền trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố vào tuần trước yếu hơn dự kiến là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của đồng bạc xanh. Lạm phát hạ nhiệt làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Tuy nhiên, đến sáng nay (18/7), tỷ giá trung tâm đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng.

Trong khi tỷ giá trung tâm biến động khá mạnh thì tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại trong mấy ngày gần đây khá yên ả.

Sáng nay, tỷ giá USD/VND tại nhiều ngân hàng thương mại tăng nhẹ hoặc đi ngang.

Vietcombank sáng nay niêm yết giá USD ở mức 23.440-23.810 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua.

Tại BIDV, giá đồng USD được niêm yết ở mức 23.490-23.790 đồng/USD (mua vào - bán ra), cũng tăng 10 đồng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Còn Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 23.386 đồng/USD (mua vào) và 23.806 đồng/USD (bán ra), không đổi so với hôm qua.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.400-23.790 đồng/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Ở thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 23.660-23.700 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra.