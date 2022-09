Tỷ lệ đọc thẻ ETC thất bại tại các trạm thu phí ở TP.HCM tăng nhanh

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP về kết quả 1 tháng triển khai thu phí không dừng ETC tại các trạm BOT trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 1/8 đến 30/8, tổng số lượt ô tô lưu thông qua 3 trạm thu phí An Sương – An Lạc, Xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ đạt gần 3,4 triệu lượt. Tỷ lệ thu phí ETC sau 1 tháng triển khai cũng tăng cao so với thời điểm trước khi triển khai. Tại trạm An Sương - An Lạc đạt 75,87% (tăng 21,27%), trạm Xa lộ Hà Nội đạt 87% (tăng 19,8%), trạm cầu Phú Mỹ đạt 84,28% (tăng 18,96%).

Đồng thời, tỷ lệ thu phí MTC giảm mạnh so với thời điểm trước khi triển khai, cụ thể: Trạm An Sương - An Lạc còn 24,13% (giảm 21,27%), trạm Xa lộ Hà Nội còn 13% (giảm 19,8%), trạm cầu Phú Mỹ còn 15,72% (giảm 18,96%).

Nhân viên trạm thu phí Xa lộ Hà Nội hướng dẫn phương tiện di chuyển vào làn ETC

Sở GTVT cho biết, sau 1 tháng triển khai thu phí tự động không dừng ETC đã xảy ra một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, hệ thống thẻ ETC có tỷ lệ đọc thẻ thất bại tại các trạm thu phí tăng lên nhanh. Đặc biệt là thẻ do VDTC phát hành.

Theo thống kê tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, tỷ lệ đọc thất bại của thẻ VDTC hiện vào khoảng 10,2%, VETC vào khoảng 2,8% (tính trên tổng lượt xe dán thẻ của từng BackEnd; trước đây tỷ lệ đọc thẻ thất bại tại trạm chỉ vào khoảng 0,5%).

Do đó, Sở GTVT đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (VETC và VDTC) khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp thẻ lỗi, thẻ dán không đạt chất lượng, dán/kích hoạt sai thông tin nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ ETC tại trạm và hạn chế đến mức tối thiểu việc xe dừng lại chờ nhân viên tại trạm kiểm tra, giải quyết thủ công.

Cũng theo Sở GTVT, số liệu do các đơn vị dịch vụ thu phí không dừng cung cấp, tính đến ngày 30/8, số lượng xe ô tô dán thẻ định thu phí không dừng VETC đạt 332.000 xe; Thẻ VDTC đạt 190.323 xe. Tổng cộng xe ô tô đã dán thẻ ETC trên địa bàn TP là 552.323 xe chiếm 77,3% tổng số xe ô tô (tăng 17,6% so với tháng 7/2022).

Sở GTVT đánh giá tình hình giao thông qua các Trạm thu phí BOT sau khi triển khai ETC tương đối ổn định, phương tiện lưu thông thông suốt, nhanh chóng tại các làn thu phí ETC. Tình hình lưu thông tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội và trạm thu phí cầu Phú Mỹ diễn ra bình thường từ khi triển khai đến nay không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Riêng trạm thu phí An Sương - An Lạc, trong tuần đầu tiên triển khai thu phí không dừng ETC đã xảy ra ùn ứ giao thông, có thời điểm dòng chờ vào làn thu phí hỗn hợp kéo dài khoảng 3 km.

Chủ đầu tư đã linh hoạt bố trí thêm mỗi chiều lưu thông từ 1 đến 2 làn thu phí hỗn hợp tùy vào từng thời điểm (có người điều tiết, hướng dẫn xe vào làn thu phí). Đến nay, tình hình lưu thông qua trạm An Sương - An Lạc tương đối ổn định, có xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm đối với 2 làn MTC còn lại.

Kể từ ngày 1/8, TP.HCM triển khai thu phí không dừng tại 3 trạm thu phí BOT. Trong đó, trạm thu phí An Sương – An Lạc chính thức triển khai 10 làn ETC và 2 làn hỗn hợp; trạm thu phí cầu Phú Mỹ triển khai 6 làn ETC và 2 làn hỗn hợp; trạm thu phí Xa lộ Hà Nội triển khai 14 làn ETC và 2 làn hỗn hợp.