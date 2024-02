Năm 2020, Mỹ có 289 triệu ô tô lưu hành, chiếm khoảng 18% tổng số toàn cầu. Số lượng ô tô lưu hành ở Mỹ đã tăng gấp hơn hai lần kể từ những năm 1960. Tuy nhiên, Mỹ không phải là quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện những nơi có tỷ lệ sở hữu ô tô trên đầu người cao nhất cũng như nơi có tốc độ tăng tỷ lệ này cao nhất thế giới, dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Các nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA). Các quốc gia/vùng lãnh thổ được xếp hạng dựa trên số lượng ô tô đăng ký trên 1.000 dân, bao gồm cả xe cá nhân và xe thương mại tính tới năm 2020.

Theo đó, dẫn đầu danh sách là New Zealand, quốc gia nổi tiếng với niềm đam mê ô tô. Cứ 10 người New Zealand thì có gần 9 người sở hữu ô tô. Đây là tỷ lệ đặc biệt cao khi mà trẻ em chiếm khoảng 20% dân số New Zealand. Phần lớn ô tô lưu hành tại quốc gia này là xe cũ nhập khẩu từ Nhật Bản nhờ nhiều quy định liên quan đã được bãi bỏ vào những năm 1980 và Nhật cũng là nhà sản xuất ô tô có vô lăng bên phải hàng đầu trên thế giới.

Theo sau là Mỹ, nơi có sự yêu thích đặc biệt dành cho xe tải và xe thể thao đa dụng (SUV). Tính tới năm 2020, Ford F-1 Series là xe bán chạy nhất tại Mỹ trong 42 năm liên tiếp.

Ở châu Âu, Ba Lan là nơi có tỷ lệ ô tô trên đầu người cao nhất thế giới nhưng lại có tỷ lệ sử dụng xe điện thuộc hàng thấp nhất trong khu vực. Trong khi xe điện chiếm khoảng 16% tổng số xe lưu hành ở các quốc gia hàng đầu như Na Uy, tỷ lệ này ở Ba Lan là 0,1%. Bình quân xe điện chiếm khoảng 0,8% tổng xe cá nhân ở Liên minh châu Âu (EU).

Ở Việt Nam, cứ 1.000 người thì có 55 người sở hữu ô tô. Đáng chú ý, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, Việt Nam có tỷ lệ sở hữu ô tô tăng nhanh nhất thế giới. Trong giai đoạn từ năm 2015-2020, tỷ lệ này của Việt Nam tăng tới 17%/năm. Theo sau là Trung Quốc và Ấn Độ với tốc độ lần lượt là 14% và 10%/năm trong giai đoạn này.

Theo Vneconomy

