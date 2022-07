Tỷ phú Bill Gates chi cả tỷ đô la để xóa bỏ căn bệnh do virus gây chết người

Tỷ phú Bill Gates thường được gọi là bác sĩ quyền lực nhất thế giới.

Danh hiệu không chính thức này xuất phát từ đóng góp trong lĩnh vực y tế của người đồng sáng lập hãng phần mềm khổng lồ Microsoft. Tỷ phú người Mỹ là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thông qua quỹ Bill và Melinda Gates, ông tài trợ cho các dự án y tế và xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển, bao gồm nghiên cứu bệnh sốt rét, các chương trình tiêm chủng, xóa một số căn bệnh.

Bill Gates tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Trường hợp bại liệt đầu tiên ở Mỹ sau 9 năm

Một trong những ưu tiên của ông Gates là xóa bỏ bệnh bại liệt, căn bệnh do virus gây ra có thể dẫn tới tử vong. Vào tháng 4/2013, quỹ Bill và Melinda Gates tuyên bố sẽ đóng góp 1,8 tỷ USD cho chiến dịch tiêu diệt bệnh bại liệt.

Nhưng ngay khi căn bệnh từng là nguyên nhân hàng đầu gây liệt ở trẻ em trên toàn thế giới, được cho sắp bị tiêu diệt, một trường hợp mới được phát hiện ở Mỹ, ca đầu tiên kể từ năm 2013.

Ông Gates lập tức đưa ra báo động trên tài khoản Twitter của mình: "Từ Malawi đến Mỹ, các ca bệnh bại liệt mới là lời nhắc nhở rằng cho đến khi chúng ta xóa bỏ hoàn toàn bại liệt, đó vẫn là mối đe dọa đối với tất cả".

Theo The Street, một người dân của hạt Rockland (bang New York, Mỹ), chưa được tiêm chủng, đã mắc bệnh bại liệt. Cơ quan y tế bang New York thông báo vào ngày 21/7. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng khoảng một tháng trước và hiện bị liệt một phần. Gần đây, người này không đi du lịch, do đó có thể đã nhiễm bệnh ở Mỹ.

Thêm nhiều ca bệnh mới?

"Dựa trên những gì chúng tôi biết về trường hợp này và bệnh bại liệt nói chung, Bộ Y tế khuyến cáo những người chưa chủng ngừa nên đi tiêm vắc xin càng sớm càng tốt", Ủy viên Y tế bang New York, Tiến sĩ Mary T. Bassett, khuyên.

Tiến sĩ Bassett nói thêm: “Vắc xin bại liệt loại tiêm (IPV) an toàn và hiệu quả, chống lại căn bệnh có khả năng gây suy nhược này. Đó là một phần quan trọng của các cuộc chủng ngừa bắt buộc, thường kỳ ở trẻ em đã được cơ quan y tế công cộng trên toàn quốc khuyến cáo”.

Các quan chức cho biết, ca bệnh mới Mỹ là "dấu hiệu của một chuỗi lây truyền từ một người đã uống vắc xin bại liệt (OPV), loại này không còn sử dụng ở Mỹ kể từ năm 2000”. Tuy nhiên, ai đó có thể đã uống ở nước ngoài, trước khi lây nhiễm chủng virus giảm độc lực được sử dụng làm vắc xin cho người khác.

Ca bại liệt cuối cùng được ghi nhận ở Mỹ vào năm 2013. Một bệnh nhi 7 tháng tuổi từ Ấn Độ đến Mỹ đã được chẩn đoán ở TP San Antonio, bang Texas.

Tháng trước, WHO cảnh báo rằng một loại virus bại liệt có nguồn gốc từ vắc xin bại liệt uống được phát hiện trong các mẫu nước thải ở London (Anh). Trong một số trường hợp, virus trên có thể lây nhiễm và gây tê liệt ở những người không được tiêm chủng.

Theo UNICEF, bệnh bại liệt có khả năng lây nhiễm cao ảnh hưởng phần lớn đến trẻ em dưới 5 tuổi, đã gần như bị xóa sổ trên toàn thế giới. Số ca bệnh đã giảm 99% kể từ năm 1988, khi bệnh bại liệt lưu hành ở 125 quốc gia với 350.000 bệnh nhân.

Số ca mắc đã giảm mạnh vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 ở Mỹ, với sự phát triển của vắc xin. Lần lây nhiễm tự nhiên cuối cùng xảy ra ở Mỹ là năm 1979.