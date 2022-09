Ukraine đưa ra công thức hòa bình, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn

Theo Guardian, trong ngày 21/9 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trực tuyến tại kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu khoảng 5 phút của mình, ông Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng "Công thức 5 điểm" để đảm bảo hòa bình và an ninh tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN

Công thức an toàn do Tổng thống Ukraine đưa ra bao gồm các biện pháp: Tăng cường trừng phạt kinh tế và tước quyền phủ quyết; Tăng cường bảo vệ nhân quyền trong các cuộc xung đột; Khôi phục an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine; Tăng cường hỗ trợ đảm bảo an ninh trong khu vực; Quyết tâm ủng hộ Kiev trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Ukraine đã lên tiếng về khả năng tiến hành các cuộc đối thoại hòa bình. "Kiev luôn sẵn sàng thảo luận, nhưng chỉ khi cuộc đối thoại trung thực, công bằng và vì hòa bình", ông Zelensky nói.

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn

Theo Reuters, trong ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi đàm phán ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.

Quân đội Nga tại Kherson. Ảnh: AP

"Bắc Kinh có quan điểm rất rõ ràng và nhất quán, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán và đối thoại. Trung Quốc luôn sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế để duy trì vai trò tích cực trong các nỗ lực giảm căng thẳng ở Ukraine", ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Động thái của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố sắc lệnh động viên 300.000 quân dự bị để hỗ trợ cho chiến dịch đặc biệt.

Triều Tiên phủ nhận bán vũ khí cho Nga

Theo Reuters, trong ngày 21/9, hàng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đã dẫn lời một quan chức cấp cao nước này phủ nhận chuyện mua bán vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

"Mỹ và các nước phương Tây nói rằng chúng tôi đang vi phạm nghị quyết của hội đồng an ninh Liên Hợp Quốc thông qua việc bán đạn pháo và tên lửa cho Nga. Tất cả chỉ là lời nói vô căn cứ, Bình Nhưỡng chưa từng bán vũ khí cho Moscow, và cũng không suy nghĩ đến việc xuất khẩu vũ khí", nguồn tin của KCNA cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vỡ đường ống nước

Theo Reuters, trong ngày 21/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một đường ống dẫn nước tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị hư hại vì pháo kích. Tuy vậy, không có chi tiết cụ thể về mức độ thiệt hại nào được đưa ra.

Về phía Ukraine, cơ quan năng lượng hạt nhân Energoatom cũng cáo buộc Nga tập kích nhà máy điện này. Cuộc tấn công làm hỏng một đường dây tải điện, khiến hệ thống máy biến áp của lò phản ứng số 6 ngừng hoạt động và phải khởi động các máy phát điện khẩn cấp.

Việt Dũng