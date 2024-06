Tầm quan trọng của thói quen chăm sóc sức khoẻ định kỳ

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2023, các bệnh không lây nhiễm (Noncommunicable diseases - NCDs) gây ảnh hưởng đến 41 triệu người mỗi năm. Việc chẩn đoán và chăm sóc các bệnh lý này có thể khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là những quốc gia còn đang gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao do thiếu hụt cơ sở hạ tầng y tế, trang thiết bị lạc hậu, và nguồn nhân lực y tế như Ấn Độ, Mông Cổ. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều bệnh nguy hiểm không được phát hiện kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, với tuổi thọ trung bình là 84,3 tuổi, đứng đầu thế giới theo "World Health Statistics 2023" do WHO công bố, Nhật Bản đã cho thấy tầm quan trọng của thói quen ăn uống lành mạnh và hiệu quả của một hệ thống chăm sóc sức khoẻ phát triển trong đó chú trọng đề cao việc khám sức khoẻ định kỳ giúp phát hiện các bệnh lý ở giai đoạn đầu, từ đó có thể xử lý kịp thời, giúp người dân kéo dài tuổi thọ và tiết kiệm tối đa chi phí điều trị.

Tuy nhiên, thói quen này vẫn chưa phổ biến ở nhiều nước tại khu vực châu Á, chính vì thế, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng cũng như hiệu quả của việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ với những thiết bị y tế hiện đại là một yếu tố then chốt để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nura - giải pháp công nghệ AI hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ

Kết hợp với các trung tâm chăm sóc sức khoẻ hàng đầu tại Ấn Độ, năm 2021, Fujifilm đã cho ra đời Nura - trung tâm tầm soát tích hợp trí thông minh nhân tạo công nghệ cao tại Bengaluru, thừa hưởng những công nghệ xử lý hình ảnh chất lượng cao từ Fujifilm, như một giải pháp hoàn thiện cho việc chăm sóc sức khoẻ bền vững.

Nura - Trung tâm tầm soát sức khoẻ tích hợp AI công nghệ cao của Fujifilm

Trung tâm được trang bị các thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh hàng đầu của Fujifilm bao gồm hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT), hệ thống chụp nhũ ảnh (Mammography) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), và các giải pháp công nghệ thông tin y tế (Med IT). Nura ứng dụng những công nghệ trí tuệ nhân tạo từ Fujifilm với sự tích hợp của 50 bộ AI khác nhau, giúp giảm đến 97% mật độ phóng xạ tia X, giảm tối thiểu việc can thiệp xâm lấn và an toàn cho cơ thể mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh và độ chính xác trong chẩn đoán.

Các giải pháp và hệ thống trang thiết bị Fujifilm tại Nura sẽ xử lý quá trình quét và so sánh hình ảnh với các lần quét tương tự trong thư viện dữ liệu khổng lồ về hình ảnh X quang được lưu trữ qua nhiều năm của Fujifilm, cùng khả năng làm sắc nét hình ảnh và xác định các tổn thương nhỏ mà mắt thường có thể không nhìn thấy, hỗ trợ bác sĩ đọc bản quét chính xác hơn, từ đó đưa ra phương pháp theo dõi và tư vấn sức sức khoẻ cho các bệnh lý do lối sống và ung thư phổ biến được kịp thời và hiệu quả hơn.

Các giải pháp và hệ thống trang thiết bị của Fujifilm tại Nura hỗ trợ các bác sĩ trong việc chẩn đoán hình ảnh hiệu quả hơn

Theo Fujifilm, 5 trung tâm Nura đã được triển khai tại Ấn Độ và Mông Cổ đã hoạt động mạnh mẽ, không chỉ nhanh chóng phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu một cách chính xác là trợ thủ đắc lực giúp các bác sỹ có thể đưa ra phương pháp điều trị và tư vấn sức khỏe kịp thời; mà còn nỗ lực truyền đạt thông điệp về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe định kỳ, như một giải pháp bảo vệ, cải thiện sức khoẻ và giải quyết các vấn đề xã hội. Có thể thấy, sự thành công của hệ thống các Trung tâm Nura đã góp phần đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề y tế toàn cầu, và là một cột mốc quan trọng trong hành trình sứ mệnh chăm sóc sức khỏe của Fujifilm.

Nura - Trung tâm tầm soát sức khoẻ tích hợp AI công nghệ cao của Fujifilm với những thiết bị y tế tiên tiến

Tại Việt Nam, việc ứng dụng nền tảng AI trong chăm sóc sức khỏe tại Nura cũng chính là xu hướng số hóa y tế mà Việt Nam đang hướng tới, giúp thu hẹp khoảng cách các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam với các nước tiên tiến trên thế giới, như một hình mẫu tiên phong của giải pháp chăm sóc sức khoẻ bền vững.

Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và cam kết cải thiện sức khỏe cộng đồng, Nura và Fujifilm mong muốn mang lại nhiều nụ cười và sự an tâm không chỉ cho người dân Việt Nam mà còn hướng đến toàn thế giới.

Bích Đào