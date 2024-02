Sáng ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân, chúc Tết cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Buổi gặp mặt được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 8 điểm cầu là các trụ sở làm việc của Bộ TT&TT trên cả nước.

Tết 2024: Mạng lưới thông suốt, an toàn, không xảy ra sự cố

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mạng lưới viễn thông hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố. Các mạng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, mạng điện báo hệ đặc biệt được đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng, kịp thời 24/7.

Hệ thống mạng đài kiểm soát tần số vô tuyến điện được tăng cường kiểm soát. Hệ thống thông tin di động của các doanh nghiệp hoạt động thông suốt, không xảy ra hiện tượng can nhiễu, không phát hiện điện tín có nội dung trái pháp luật và các vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà mạng đã đảm bảo mạng lưới viễn thông hoạt động ổn định xuyên suốt Tết Nguyên đán 2024.

Hạ tầng kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia VNNIC, các hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt.

An toàn thông tin mạng trong suốt dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo tốt. Theo ghi nhận từ các hệ thống kỹ thuật của Bộ TT&TT, trong dịp Tết năm nay không xảy ra sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng. Bộ TT&TT đã ghi nhận và cảnh báo 262 cuộc tấn công mạng, giảm 52% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Số liệu thống kê của Cục Báo chí (Bộ TT&TT) cho thấy, từ 8/2/2024 đến 9h sáng ngày 14/2/2024, các báo, tạp chí điện tử đã có hơn 13.000 tin bài, thông tin phản ánh về tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Số lượng bài viết tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kết quả giám sát, theo dõi, từ 8/2 đến 14/2/2024, thông tin trên mạng chủ yếu phản ánh tình hình vui xuân đón Tết, không có thông tin xấu độc gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên các mạng xã hội xuyên biên giới.

Đối với lĩnh vực xuất bản, phát hành, ngoài việc ra mắt nhiều ấn phẩm chất lượng, các nhà xuất bản và công ty sách đã tổ chức nhiều sự kiện lì xì sách, phố sách, lễ hội sách,... với hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

Tìm ra cách tiếp cận mới sẽ làm thay đổi Việt Nam

Tại buổi gặp mặt đầu xuân, người đứng đầu ngành TT&TT đã lì xì sách cho tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động có mặt tại điểm cầu 18 Nguyễn Du. Đây đã là năm thứ 6 liên tiếp, người đứng đầu ngành TT&TT duy trì hoạt động lì xì sách đầu năm nhằm lan tỏa văn hóa đọc, góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lì xì sách trong ngày làm việc đầu năm mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Quà tặng đầu năm Giáp Thìn 2024 của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dành cho trưởng, phó các đơn vị là cuốn Tư duy đa chiều - Giải pháp phi thường cho vấn đề thông thường.

Đây là tập hợp những câu chuyện về các nhà tư tưởng, những nhân vật truyền cảm hứng. Nội dung cuốn sách truyền tải thông điệp về việc cần có tư duy đa chiều, những cách tiếp cận mới để giải quyết những vấn đề không có lời giải.

Với các cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại khối 18 Nguyễn Du, tựa sách được Bộ trưởng lựa chọn để lì xì đầu năm là cuốn Ngành Thông tin và Truyền thông. Cuốn sách chứa đựng những góc nhìn tâm huyết của chính Bộ trưởng về định hướng phát triển ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người lao động ngành TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chia sẻ với người lao động ngành TT&TT nhân dịp đầu xuân năm mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh về việc cần duy trì, gìn giữ 10 chữ vàng truyền thống tốt đẹp, tạo nên bản sắc của ngành TT&TT. Đó là Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình.

Người đứng đầu ngành TT&TT cũng nhắc nhở người lao động trong ngành về phương châm hành động của Bộ trong giai đoạn hiện nay, với 8 chữ: Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh vào việc cần tìm ra cách tiếp cận độc đáo để tạo ra sự phát triển đột phá, bởi đây là cách duy nhất để thay đổi thứ hạng quốc gia, đưa Việt Nam vươn lên trở thành nước phát triển.

“Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp chỉ có vài nước hóa rồng, hóa hổ. Đó là những nước tìm được sự phát triển bứt phá. Việt Nam muốn hóa rồng thì phải có sự phát triển bứt phá. Bộ TT&TT muốn dẫn dắt chuyển đổi số thành công thì phải có giải pháp đột phá để tạo ra sự thay đổi bứt phá”, Bộ trưởng nhận định.

Gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người lao động ngành TT&TT, Bộ trưởng kỳ vọng trong năm mới 2024, Bộ TT&TT sẽ ứng dụng nhiều hơn các công nghệ số, với những cách tiếp cận mới để làm việc nhẹ đi, làm được nhiều việc hữu ích hơn, từ đó đưa ngành TT&TT và đất nước phát triển.