Chăm sóc sức khỏe theo cách của người Nhật

Theo Thống kê Y tế Thế giới - World Health Statistics, được công bố bởi WHO, Nhật Bản hiện đang là đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, với tuổi thọ là 86 năm.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, để đạt được thành tựu này, Chính phủ Nhật Bản đã sớm đầu tư vào nghiên cứu khoa học dinh dưỡng, từ đó đưa ra các khuyến cáo chăm sóc sức khỏe cho người dân Nhật trọn vòng đời, để có một tuổi thanh niên tích cực, tuổi trung niên chín chắc và tuổi già nhàn nhã.

Hiện việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học từ Nhật Bản vào cách chăm sóc sức khỏe đang được nhiều gia đình Việt quan tâm. Nắm bắt được nhu cầu đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado đã tổ chức Hội thảo Quốc tế “Ứng dụng dinh dưỡng Nhật Bản với Công thức Thân Tâm giúp thân khỏe tâm an” nhằm cung cấp kiến thức chăm sóc sức khoẻ toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho cho người trưởng thành, trung và cao tuổi.

Ảnh: Aiwado

Hội thảo có sự tham gia của chuyên gia từ Nhật Bản và Việt Nam cùng hàng trăm khách mời. Đến với hội thảo khách mời được các chuyên gia chia sẻ những thông tin hữu ích về các vấn đề đang được quan tâm hiện nay như “Vấn đề cơ xương khớp ở người trưởng thành, trung & cao tuổi” do PGS. TS. BS Đỗ Phước Hùng - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội viên hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam chia sẻ.

Hay “Tình trạng lo âu, mất ngủ ở người trưởng thành, trung & cao tuổi” do Ths. BS. Lê Thị Ngọc Vân, Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115, Ủy viên ban chấp hành Hội dinh dưỡng Hospen trình bày .

Tại hội thảo, ông Matsumura Tsutomu - Chuyên gia từ Công ty TNHH Kitamura Việt Nam cũng chia sẻ về chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng mới về GABA Nhật Bản & Lactium giúp tâm trí thư thái, ngủ ngon sâu giấc”.

Ông Matsumura Tsutomu nhấn mạnh, “Sức khỏe tinh thần rất quan trọng với người trưởng thành, trung & cao tuổi, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể nếu không được nuôi dưỡng tốt, vì vậy việc bổ sung hai dưỡng chất GABA Nhật Bản & Lactium sẽ góp phần giúp người cao tuổi ngủ ngon sâu giấc hơn”.

Ảnh: Aiwado

Thông qua các bài tham luận từ các chuyên gia, khách mời đã hiểu hơn về yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đó là sự cân bằng giữa thân thể và tinh thần. Cả hai vấn đề này lúc nào cũng phải được chăm sóc song song nhau thì người cao tuổi mới khỏe mạnh toàn diện.

Công thức Thân Tâm giúp thân khỏe tâm an

Là đơn vị tiên phong mang tinh túy dưỡng chất từ Nhật Bản về Việt Nam thông qua các sản phẩm theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y tế Nhật Bản, Aiwado góp phần mang đến nguồn dinh dưỡng toàn diện, tối ưu cho sự phát triển trọn vẹn cả vòng đời: từ sơ sinh đến tuổi già nhằm cải thiện tầm vóc và nâng cao trí lực của người Việt Nam.

Aiwado đồng thời ứng dụng các nghiên cứu dinh dưỡng của Nhật Bản để xây dựng lên công thức Thân Tâm, giải pháp toàn diện chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành, trung & cao tuổi.

Ông Matsumura Tsutomu chia sẻ, “Việc ứng dụng Lactium & GABA Nhật Bản trong công thức Thân Tâm của sản phẩm thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Aiwa Thân khỏe Tâm an cũng cấp dinh dưỡng hỗ trợ tâm trí thư thái, ngủ ngon sâu giấc là một bước đột phá lớn của Aiwado trong ngành sản phẩm dinh dưỡng cho người trưởng thành, người trung và cao tuổi. Chăm sóc giấc ngủ tốt không những giúp người cao tuổi giữ được sự minh mẫn, khỏe mạnh mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ”.

Ông Nguyễn Huy Hồng Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Aiwado cũng chia sẻ, “Thông qua hội thảo, Aiwado muốn chia sẻ đến khách hàng tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành, trung & cao tuổi cần kết hợp giữa việc nuôi dưỡng tinh thần và bồi bổ thể chất, để đạt được sức khỏe toàn diện. Đây cũng là một phần trong hành trình hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời cho người dân Việt Nam mà Aiwado luôn theo đuổi”.

Cũng theo đại diện Aiwado, công thức Thân Tâm hỗ trợ bổ sung 30 dưỡng chất giúp Thân khỏe: tốt cho hệ tim mạch, chăm sóc hệ cơ xương khớp, nâng cao hệ miễn dịch như Plant Sterol, MUFAs, PUFAs, HMB, Glucosamine Sulfate, Vitamin A, C, E cùng 2 dưỡng chất làm dịu não bộ Lactium & GABA Nhật Bản giúp Thân an. Aiwado tin rằng sản phẩm Aiwa Thân khỏe Tâm an sẽ nhận được sự tin yêu và ủng hộ từ khách hàng, hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành, trung & cao tuổi và nâng cao tuổi thọ người Việt.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Quỹ Aiwado đã trao tặng 5.000 ly Aiwa Thân khỏe Tâm an cho các bệnh nhân khoa tim mạch của Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của Quỹ Aiwado năm 2023 với tên gọi “Hành trình hạnh phúc”.

Bích Đào