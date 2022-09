Ứng phó bão Noru: Đường sắt dừng chạy tàu, hàng không chằng néo neo đậu tàu bay

Với hoạt động vận tải đường sắt, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tạm dừng đôi tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc - Nam để đảm bảo an toàn. Cụ thể, ngày mai (27/9), sẽ tạm dừng chạy chuyến tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội và tạm dừng chạy chuyến tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn.

Tàu SP1 Hà Nội đi Lào Cai ngày 30/9 cũng tạm dừng chạy. Hành khách đi tàu SP1 được điều chuyển sang tàu SP3 xuất phát đi Lào Cai cùng ngày.

Hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé không mất phí.

Ngoài ra, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35/SE36 giữa Hà Nội - Vinh từ ngày 2/10/2022.

Để ứng phó với bão Noru, đường sắt dừng chạy tàu thống nhất. Ảnh: Tuấn Kiệt.



Để ứng phó với bão Noru, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực ứng trực sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa, bão, lũ gây ra và đảm bảo giao thông thông suốt, phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, cho các hạng mục công trình.

Trong đó, cần đặc biệt chú ý các công trình ở khu vực hay có lũ đột xuất.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị chủ động chằng néo, neo đậu tàu bay tại cảng hàng không. Ảnh: ACV.



Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các cảng hàng không, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Noru để điều chỉnh kế hoạch bay tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay.

Các đơn vị cũng cần chủ động phòng chống, rà soát, thống kê các trang thiết bị chằng néo, neo đậu tàu bay tại cảng hàng không, đảm bảo công tác bay an toàn trong mọi tình huống và có biện pháp bảo vệ công trình nhà ga, kho hàng... nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan, căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai…

Cục Hàng không cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan, bảo đảm liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.