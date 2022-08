Ứng phó bão: Ven biển bắn pháo hiệu, miền núi sẵn sàng sơ tán 135.000 dân

Tính đến sáng nay, bộ đội biên phòng các địa phương đã hướng dẫn cho 33.405 tàu với 109.944 người ở khu vực biển vịnh Bắc Bộ chủ động di chuyển phòng tránh bão.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển, bắn pháo hiệu tại 14 điểm từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Đến nay, các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện có 7.070 tàu đang hoạt động trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. Riêng tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về bão số 3 tới 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo, 6.250 tàu cá; sẵn sàng về nơi neo đâu khi có lệnh.

Các tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát khoảng 135.404 người dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh này đã sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP Hải Phòng và các bộ ngành liên quan.

Theo công điện, khoảng 4 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Biển Đông; sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc.

Hướng đi của bão số 3.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) từ khoảng trưa ngày 25/8 gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-3,5m; biển động mạnh.

Trên đất liền, từ chiều ngày 25/8 đến sáng ngày 26/8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6-7.

Để chủ động ứng phó với bão và gió mạnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thành trên thường xuyên theo dõi các bản tin về diễn biến của bão, gió mạnh, thông báo kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng chống giảm thiểu thiệt hại.

Đối với tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng phải quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tiếp tục rà soát và thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú; đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng được yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đặc biệt các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển; An toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển, chủ động cấm biển tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, hai tỉnh trên cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tham gia giao thông tại các trọng điểm xung yếu.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, cần theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn kịp thời để chủ động phòng tránh hiện tượng gió giật mạnh; tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các công trình cột tháp cao.