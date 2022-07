Lý do nguy cơ tử vong do ung thư da ở nam giới cao hơn phụ nữ

Phân tích mới ghi nhận tỷ lệ tử vong do ung thư da ở nam giới đã tăng gấp 3 so với những năm 1970. Hơn nữa, nam giới có nguy cơ chết vì ung thư da cao hơn 2/3 so với phụ nữ.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh thông tin, kể từ năm 1973, tỷ lệ tử vong do ung thư hắc tố da - loại ung thư da nghiêm trọng nhất - đã tăng 219% ở nam giới, so với mức tăng 76% ở nữ giới. Hằng năm, ở Anh, khoảng 1.400 nam giới và 980 phụ nữ chết vì ung thư hắc tố da.

Tổ chức trên phát hiện, chưa đến 1/4 nam giới được hỏi áp dụng các biện pháp bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Họ cảm thấy ánh nắng không đủ mạnh.

Theo Express, Giám đốc Điều hành Tổ chức Nghiên cứu Ung thư, Michelle Mitchell, cho biết: “Sáu người chết vì ung thư hắc tố da mỗi ngày ở Anh. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn dưới ánh nắng mặt trời”.

"Tất cả chúng ta cần thực hiện các bước để bảo vệ mình khỏi tia cực tím có hại của mặt trời. Bị cháy nắng một lần trong 2 năm có thể tăng gấp 3 lần nguy cơ ung thư da”.

Bà Michelle nói thêm: “Bạn hãy nhớ dành thời gian trong bóng râm, thường xuyên thoa kem chống nắng với SPF 15 trở lên. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào trên da hoặc móng tay, đừng trì hoãn việc gặp bác sĩ”.

"Hầu hết các trường hợp không phải là ung thư, nhưng nếu có, chẩn đoán sớm có thể tạo nên sự khác biệt”.

Tổ chức trên nhấn mạnh, ánh sáng mặt trời có thể góp phần hình thành ung thư. Ngay cả trong điều kiện thời tiết nhiều mây, ánh nắng có thể gây hại cho các tế bào da.

Ung thư hắc tố da

Hiệp hội Da liễu Mỹ lưu ý dấu hiệu ung thư liên quan tới nốt ruồi và tàn nhang trên da:

- Không đối xứng, hai bên của nốt ruồi trông không giống nhau

- Các đường viền không đều, không rõ ràng

- Màu sắc nốt ruồi khác nhau có thể là nâu, đen, trắng, đỏ hoặc xanh

- Đường kính nốt ruồi lớn hơn 6mm ngang cục tẩy bút chì

- Các nốt ruồi phát triển kích thước, thay đổi hình dạng hoặc chuyển màu.

Nếu ung thư hắc tố da được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, các bác sĩ sẽ phẫu thuật để loại bỏ khối u. Trong hầu hết các trường hợp, một khi đã được loại bỏ thì rất ít khả năng khối u sẽ quay trở lại.