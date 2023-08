Nếu là một người yêu thích khám phá và phiêu lưu trên những con đường địa hình, người dùng sẽ cần lốp xe của mình phải chắc chắn, linh hoạt, có khả năng chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và vận hành trên các bề mặt đường khô, bùn lấy và trơn trượt. Đó là điều mà không một bộ lốp theo xe thông thường nào có thể đáp ứng được.

Vì lý do này, nhiều người đã và đang dần chuyển sang lựa chọn sử dụng lốp xe dành cho mọi địa hình hay còn được gọi là lốp đa địa hình.

Lốp đa địa hình là giải pháp lý tưởng để sử dụng quanh năm, được thiết kế đặc biệt để phù hợp với các điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt. Nhưng để tìm được một bộ lốp xe dành cho mọi địa phù hợp không phải là điều dễ dàng.

Vì vậy, để giúp người dùng trở nên dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, dưới đây sẽ là 6 bộ lốp xe tốt nhất dành cho mọi địa hình. Trong đó, mỗi bộ lốp đều có những ưu nhược điểm riêng.

BF Goodrich All Terrain T/A KO2

Được thiết kế đặc biệt để tối đa hiệu suất sử dụng trên đường địa hình, lốp đa địa hình BF Goodrich All Terrain T/A KO2 là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn đưa chiếc xe của mình đi trong các chuyến hành trình khám phá.

Được cấu tạo với bố nylon cùng đai thép đôi bên trong và gai chống cắt, đây là một trong những bộ lốp bền nhất mà người dùng có thể lựa chọn. Các gai lốp được mở rộng sang bên hông và vai lốp tăng độ dày để thêm độ cứng chắc, cải thiện khả năng kiểm soát địa hình đường bùn lầy và giảm nguy cơ tai nạn.

Thêm vào đó, gai lốp sâu và có thêm các khía rãnh tạo thêm bề mặt tiếp xúc, gia tăng điểm bám đa hướng với nền đường, đặc biệt là nền đường tuyết và cát. Chính vì vậy, bộ lốp này thực sự là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi loại địa hình.

Lốp BF Goodrich All Terrain T/A KO2 là sự lựa chọn cho những ai muốn di chuyển an toàn trên địa hình bùn lầy. Tất nhiên, nó cũng có thể xử lý khá tốt các địa hình còn lại.

Giá tham khảo: Từ 5,4 triệu đồng/chiếc

Ưu điểm: Lực kéo vượt trội trên đường khô, tuổi thọ lốp cao, nhiều kích cỡ lốp.

Nhược điểm: Hiệu suất làm việc trên đường ướt chưa bằng một số loại lốp khác, trọng lượng nặng

Falken Wild Peak AT3W

Với thiết kế kiểu gai lốp được tối ưu hóa, kết hợp với hợp chất cao su Silica, lốp Falken Wild Peak AT3W có khả năng xử lý tốt nhất trên các địa hình trơn trượt, cũng như các loại địa hình khác một cách dễ dàng.

Các rãnh lốp được thiết kế sâu nhất trong phân khúc lốp All Terrain để duy trì hiệu suất làm việc ổn định. Ngoài ra, cấu tạo các rãnh và vai lốp lồng vào nhau sẽ đảm bảo sự ổn định và cung cấp thêm khả năng bảo vệ và hạn chế độ mài mòn do lực kéo của xe.

Bộ lốp này cũng có các khối gai lốp với độ đàn hồi cao để có thể di chuyển dễ dàng qua những con đường gập ghềnh và ngăn đá mắc kẹt trong các rãnh. Cấu trúc bảo vệ bên hông lốp giúp xe có thêm lực kéo khi chở nặng và tăng khả năng bám đường ngay cả khi lốp non hơi hoặc trong các địa hình xấu.

Lốp Falken Wild Peak AT3W là sự lựa chọn cho những ai thường xuyên phải kéo xe nặng qua nhiều địa hình nhờ các thành lốp chắc chắn và công nghệ khuếch tán nhiệt sẽ làm mát các thành phần bên trong lốp, đảm bảo sự ổn định kể cả khi chở hàng nặng.

Giá tham khảo: Từ 4,9 triệu đồng/chiếc

Ưu điểm: Hiệu suất tốt trên đường ướt, rãnh sâu nhất, khả năng bám đường địa hình vượt trội ngay cả khi lốp non hơi.

Nhược điểm: Độ ồn lốp lớn, tuổi thọ gai lốp không cao và gây tốn nhiên liệu.

Pirelli Scorpion ATR

Với kiểu gai lốp tự làm sạch và các rãnh phân phối nước, lốp Pirelli Scorpion ATR có khả năng giúp chiếc xe của bạn vượt qua mọi loại địa hình và các điều kiện thời tiết một cách an toàn.

Dù vẻ ngoài nhìn chẳng mấy hầm hố như các dòng lốp khác nhưng bộ lốp này vẫn mang đến hiệu suất làm việc rất tốt. Đầu tiên, bộ lốp Pirelli Scorpion ATR có các vai lốp rộng, chắc chắn giúp mang lại sự ổn định về hướng cũng như tăng cường phản hồi lái.

Điều này trở thành lý tưởng khi người lái đang phải chuyển hướng liên tục trên những con đường không bằng phẳng. Phần gai lốp cũng có thêm hoa lốp hình răng cưa giúp bám đường tốt hơn trên địa hình gồ ghề.

Các đai thép đôi được gia cố bằng sợi nylong quấn quanh cho phép chiếc xe kiểm soát tốt hơn ở tốc độ cao cùng khả năng chống đâm thủng được hãng tích hợp mang đến sự yên tâm mọi lúc mọi nơi.

Lốp Pirelli Scorpion ATR là lựa chọn tốt nhất cho những ai thường xuyên phải di chuyển qua địa hình ẩm ướt, lầy lội. Chúng mang lại khả năng bám đường và độ ổn định, ngay cả ở tốc độ cao và hơn thế nữa, các mặt lốp tự làm sạch sẽ không dễ bị bùn bám vào.

Giá tham khảo: Từ 4,2 triệu đồng/chiếc

Ưu điểm: Lực kéo trên đường địa hình vượt trội, xử lý trên đường cao tốc ấn tương, gai lốp bền bỉ, độ ồn thấp

Nhược điểm: Không ấn tượng trên đường ướt và tuyết

Toyo Open Country AT2

Với tên gọi “Open Country”, lốp Toyo Open Country AT2 là một trong những loại lốp địa hình tốt nhất trong danh sách mà người dùng có thể cân nhắc lựa chọn. Nhà sản xuất đã sử dụng hợp chất tăng cường silica cho gai lốp.

Ngoài ra, kiểu gai lốp bất đối xứng mang lại hiệu quả phanh và xử lý lực kéo trên đường ướt và khô tốt hơn. Bộ lốp này lý tưởng khi di chuyển trên địa hình sỏi hoặc cát. Các khối gai lốp có thể đẩy đá mắc trong lốp cho phép chiếc xe di chuyển qua những con đường địa hình gập ghềnh mà không ảnh hưởng đến độ ổn định của lốp.

Các rãnh ngang đảm bảo nước được thoát ra nhanh nhất có thể và trong quá trình đó, ngăn ngừa hiện tượng trượt nước. Vai lốp ôm sát cùng với các gai lốp rộng giúp tăng độ bám khi vào cua và chuyển hướng thoải mái.

Lốp Toyo Open Country AT2 là loại lốp phù hợp với hầu hết người dùng thường xuyên sử dụng trong điều kiện đường khô ráo nhiều hơn. Điều này là do hiệu suất phanh của bộ lốp này cao và dễ đi trên điều kiện nhiều sỏi đá sẽ giúp người lái an toàn hơn.

Giá tham khảo: Từ 4,3 triệu đồng/chiếc

Ưu điểm: Giá cả phải chăng, ít tạo tiếng ồn, hiệu quả phanh khô tốt

Nhược điểm: Thiết kế bất đối xứng có thể làm cho gai lốp nhanh mòn hơn

Yokohama Geolandar AT G015

Đây là loại lốp nhẹ dành cho mọi địa hình hứa hẹn mang lại cảm giác lái năng động và thoải mái trên đường, đồng thời nâng cao khả năng bám tốt trên đường địa hình. Các rãnh lốp được thiết kế để thoát nước nhanh và ngăn ngừa hiện tượng trượt nước.

Bộ lốp này cũng có thiết kế nhiều gai lốp giúp tăng cường độ bám khi trời mưa, đồng thời giảm tiếng ồn trên đường và cho phép xoay chuyển hướng dễ dàng hơn, tăng tuổi thọ lốp và mang lại nhiều giá trị hơn so với số tiền bỏ ra.

Lốp Yokohama Geolandar AT G015 không chỉ phù hợp với điều kiện đường ướt, thời tiết lạnh mà cũng rất hữu hiệu trên những con đường khô ráo, không bằng phẳng. Các khoảng trống giữa các gai lốp rộng sẽ ngăn chặn mảnh vụn và bùn tích tụ.

Do đó, bộ lốp Yokohama Geolandar AT G015 sẽ phù hợp cho những ai sống ở những khu vực thường xuyên mưa lớn hoặc mùa đông khắc nghiệt. Khả năng bám đường trong điều kiện ẩm ướt sẽ giúp người dùng cảm thấy an toàn hơn khi lái xe.

Giá tham khảo: Từ 4,6 triệu đồng/chiếc

Ưu điểm: Hiệu suất offroad tuyệt vời, độ ồn thấp, tuổi thọ cao

Nhược điểm: Đắt tiền, độ thoải mái khi lái xe thấp, khoảng cách phanh lớn khi chạy trên đường ướt.

Bridgestone Dueler AT 697

Với kiểu gai lốp mạnh mẽ, khả năng chống cắt và đâm thủng cũng như được chế tạo bằng hợp chất chịu nhiệt, Bridgestone Dueler AT 697 là một trong những loại lốp địa hình mạnh mẽ nhất mà người dùng có thể tìm thấy.

Bộ lốp này có thành lốp được gia cố giúp phân bổ lực ép đồng đều hơn trên khắp lốp và tăng cường khả năng bảo vệ chống thủng và mài mòn. Các rãnh lốp được sắp xếp hợp lý liên tục cũng cho phép nước thoát ra ngoài rất nhanh, cải thiện độ bám đường và khả năng kiểm soát trong thời tiết ẩm ướt.

Loại lốp địa hình này có thiết kế 2 trong 1 độc đáo, kết hợp kiểu gai lốp và vai lốp thành một khối giúp tăng cường độ bền, giảm độ mòn không đều và giảm tiếng ồn lốp, mang đến cảm giác lái xe yên tĩnh trong bất kể loại địa hình.

Lốp Bridgestone Dueler AT 697 sẽ là lốp địa hình tốt nhất dành cho người lái xe thường xuyên vượt qua các địa hình không bằng phẳng với nhiều sỏi đá sắc nhọn.

Giá tham khảo: Từ 4,8 triệu đồng/chiếc

Ưu điểm: Tiếng ồn thấp, tuổi thọ cao, bền bỉ

Nhược điểm: Kích cỡ hạn chế so với các mẫu lốp khác

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!