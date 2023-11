Chiều 24/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện trở lại thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) gọi điện thoại đến một số cơ sở, doanh nghiệp để yêu cầu mua sách, tài liệu liên quan đến công tác PCCC. Tuy nhiên, do được tuyên truyền nên người dân đã nâng cao cảnh giác và không bị mắc bẫy.

Cảnh sát kiểm tra phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, vào ngày 16/11, một chủ cơ sở kinh doanh ở chợ Phổng (xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) nhận được điện thoại từ người tự xưng là cán bộ Công an huyện Hữu Lũng thông báo Công an tỉnh phối hợp với công an huyện tổ chức lớp tập huấn PCCC cho các hộ kinh doanh.

Người tự xưng cũng nêu rõ, do thời gian tập huấn ngắn nên lực lượng công an sẽ chuyển phát nhanh một bưu phẩm gồm các tài liệu để nghiên cứu và thư mời tập huấn cho chủ cơ sở. Người này cũng yêu cầu chủ cơ sở đóng 490.000 đồng khi nhận bưu phẩm.

Do trước đó đã được lực lượng công an tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn này nên chủ cơ sở đã liên hệ với cơ quan công an để kiểm tra lại thì được biết không hề có thông báo tập huấn như trên và cũng không có việc cơ quan công an yêu cầu mua tài liệu tập huấn qua dịch vụ chuyển phát nhanh như đối tượng nói.

Đây thực chất là chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh lực lượng chức năng mà một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã từng thực hiện trước đó. Rất may là chủ cơ sở kinh doanh đã nâng cao cảnh giác, không bị sập bẫy lừa đảo.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh Cảnh sát PCCC bán tài liệu tập huấn PCCC.

Thượng tá Trần Văn Tương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Không chỉ ở huyện Hữu Lũng, qua công tác nắm tình hình tại TP Lạng Sơn và một số huyện trên địa bàn tỉnh xuất hiện lại tình trạng một số đối tượng gọi điện cho cơ sở kinh doanh giả danh lực lượng cảnh sát PCCC để lừa bán tài liệu tập huấn qua bưu phẩm với giá từ 400.000 đến 1 triệu đồng.

Trước tình hình trên, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, xác minh. Trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn PCCC cũng tăng cường tuyên truyền các cơ sở, doanh nghiệp về thủ đoạn của các loại tội phạm.

Đồng thời phổ biến để các cơ sở nắm rõ quy trình khi tổ chức tập huấn, huấn luyện, đơn vị đều xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể. Sau khi thống nhất với cơ sở tham gia mới ấn định thời gian, địa điểm huấn luyện, tập huấn PCCC, trực tiếp có văn bản thông báo gửi đến, tuyệt đối không bán và gọi điện yêu cầu các đơn vị, cơ sở mua tài liệu PCCC.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Công an Lạng Sơn khuyến cáo, để không bị mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng, người dân, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh không nên giao dịch, mua bán và làm việc với các đối tượng lạ tự xưng là cán bộ của các cơ quan Nhà nước qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Khi nhận được các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời điều tra, xử lý. Cơ quan công an cũng khuyến cáo nhân dân chủ động thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ Trang thông tin điện tử và các kênh Zalo, Fanpage chính thức của các cơ quan Nhà nước qua đó nâng cao nhận thức, kịp thời tiếp nhận thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.