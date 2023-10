Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong tại xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội), anh M.V.Y. (SN 1988, quê tại Xuân Trường, Nam Định) - chủ cơ sở thu mua phế liệu cho biết, từ ngày 25/10, cơ sở của anh mua về lô bình xịt tóc đã hết hạn sử dụng để ép lấy phế liệu.

Theo anh Y., thời điểm xảy ra vụ cháy, anh đang ép bình xịt tóc thì lửa bùng lên ở khu vực máy ép. Lô bình xịt tóc bên trong vẫn còn nguyên khí, trước đó cơ sở từng ép nhiều lần nhưng không xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ cháy tại xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội)

Ông Bùi Xuân Thái - chuyên gia của Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho biết, việc sử dụng máy ép thủy lực để cán các loại bình khí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

"Các loại bình khí nói chung hay bình xịt tóc được thiết kế theo nguyên lí bình khí nén áp suất. Khi sử dụng máy thủy lực để cán, ép sẽ khiến bình phát nổ", ông Bùi Xuân Thái nhận định.

Cũng theo chuyên gia này, khi bình phát nổ, gặp tia lửa điện ở môi trường xung quanh sẽ sinh ra cháy. Trong vụ cháy vừa xảy ra, có thể chủ cơ sở ép nhiều bình một lúc, bản thân các bình va vào nhau tạo ra tia lửa điện gây cháy.

Sau vụ cháy, toàn bộ cơ sở phế liệu tan hoang.

Ông Bùi Xuân Thái thông tin thêm, hiện nay, chưa có quy định nào buộc nhà sản xuất, cơ sở kinh doanh phải xử lý sản phẩm bình khí sau khi hết hạn sử dụng. Các cơ sở đã tự thỏa thuận với đơn vị thu mua, xử lý phế liệu nên để lại nguy cơ xảy ra cháy, nổ nếu cán ép không đúng cách.

"Các chủ cơ sở thu mua phế liệu cần kiểm tra kỹ bình khí trước khi xử lý, tháo toàn bộ khí trong bình trước khi thực hiện cán ép để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất khi thanh lý sản phẩm cần có biện pháp cảnh báo an toàn cho đơn vị thu mua, xử lý được biết ", ông Thái đưa ra khuyến cáo.

Đồng thời, vị chuyên gia của Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho rằng, các cơ sở thu mua phế liệu cần có đủ trang thiết bị chữa cháy ban đầu, mở lối thoát nạn thứ hai phòng trường hợp sự cố xảy ra.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 26/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà (gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy khiến 3 nạn nhân tử vong gồm: chị N.T.T. (SN 1992, là vợ anh Y.); cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018) là con anh Y. và chị T.

Ban đầu, Công an TP Hà Nội xác định, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Hỗ trợ gia đình nạn nhân bị cháy 30 triệu đồng Liên quan đến vụ cháy làm 3 người tử vong xảy ra tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì – Hà Nội, ngay trong đêm 26/10, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tứ Hiệp đã tới Bệnh viện Bỏng quốc gia tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân, trao số tiền ủng hộ 30 triệu đồng cho người thân 3 người tử vong trong vụ cháy. Anh Yên là nạn nhân bị thương trong vụ cháy cũng đồng thời là chồng của nạn nhân N. T. T. và cha của 2 cháu đã tử vong. Ngày 27/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Tứ Hiệp cũng đã tổ chức phát động kêu gọi các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn xã cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy. Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 28/10 đến hết 16h ngày 29/10.