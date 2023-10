Camera AI là nhu cầu thiết yếu của thành phố thông minh

Theo khảo sát của Forbes Advisor, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó ngành dịch vụ khách hàng chiếm 56%, an ninh mạng và quản lý gian lận 51%, trợ lý cá nhân kỹ thuật số 47%, quản trị khách hàng 46%...

Ông Vũ Văn Tiệp, Giám đốc sản phẩm Veka.ai, VNG Digital Business trình bày giải pháp camera AI tại Tech4life.

Theo Market Research Future, thị trường camera AI (Camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo) toàn cầu đã đạt quy mô 20,1 tỷ USD trong năm 2022 và được dự đoán sẽ tăng lên 23,1 tỷ USD vào năm 2023.

Tốc độ tăng trưởng hằng năm được dự đoán lên tới 15,2% trong giai đoạn từ 2023 - 2032. Sự tăng trưởng này xuất phát từ nhu cầu giám sát và quản lý tại các cửa hàng thương mại, cải thiện hiệu quả kinh doanh cũng như gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Hiện nay camera AI đang được xem là thiết yếu của thành phố thông minh khi đáp ứng các nhu cầu về giám sát và quản lý tại các cửa hàng thương mại; cải thiện hiệu quả kinh doanh, gia tăng trải nghiệm khách hàng; đảm bảo an ninh trên khắp các thành phố thông minh. Nhiều sản phẩm sử dụng AI đã được ra đời đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời ứng dụng AI để phân tích video ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, đi kèm với việc ứng dụng AI cũng kéo theo nhiều thách thức như bảo mật dữ liệu, chi phí thiết bị và cơ sở hạ tầng để áp dụng AI còn cao.

Vận hành đô thị thông minh sử dụng camera AI

Tại sự kiện Tech4life vừa được tổ chức tại TP.HCM, VNG Digital Business, một công ty thuộc VNG đưa ra giải pháp sử dụng camera AI để vận hành đô thị thông minh tại thị trường Việt Nam với tên gọi Veka.ai.

Theo đó Veka.ai cung cấp các giải pháp cho thành phố thông minh như quản lý ra vào tòa nhà từ hệ thống bãi xe đến hệ thống ra/vào bằng các giao thức khác nhau như:

Nhận diện khuôn mặt, theo đó AI của camera có thể nhận diện nhân viên để có thể tự mở cổng hoặc hạn chế khu vực truy cập, giúp tòa nhà vận hành hiệu quả và an ninh. Hệ thống phân tích và sử dụng các thông tin của nhân viên để hiện đại hóa quy trình ra vào thông qua khuôn mặt, danh tính, phòng ban, chức vụ.

Ngoài ra, giải pháp này có thể nhận diện khách hàng, VIP hoặc đối tác thông qua các thiết lập để nhận diện VIPs, đối tác quan trọng, hệ thống có thể được thiết lập để thông báo tới người quản lý sớm nhất nhằm tăng tăng chất lượng phục vụ.

Nhận diện biển số xe từ đơn giản đến nâng cao, theo đó, hệ thống kết nối các phân hệ với nhau trên cùng một nền tảng để quản lý ra vào, đồng thời kết nối phần mềm với các thiết bị ra vào như booth bảo vệ, barrier... để AI sẽ tự nhận diện và đóng mở, đồng thời lưu lại các sự kiện.

Đây cũng là giải pháp được dùng để đảm bảo an ninh trong khu vực, và việc tích hợp AI vào quản lý an ninh là một giải pháp tiên tiến để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống an ninh hiện nay, khi AI có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu từ các camera quan sát, cảm biến và các nguồn thông tin khác để phát hiện các sự cố an ninh một cách tự động và nhanh chóng phát hiện xâm nhập và truy xuất hành vi bất thường.

Ở một số khu vực đặc biệt thường xuyên tổ chức sự kiện, sự chủ động phát hiện và phân tích hành vi của đám đông phù hợp từ AI có thể giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đến tính mạng và tài sản con người.

Ngoài ra, AI còn phát hiện đối tượng khả nghi, cung cấp công cụ tìm kiếm đối tượng đã nằm trong danh sách khả nghi hoặc các đối tượng mới chưa có trong dữ liệu và cần được đưa vào danh sách theo dõi.

Người quản lý có thể kéo và thả hình ảnh của đối tượng để AI dựa vào đó phân tích hình ảnh về khuôn mặt và thể trạng và dù đối tượng có thay đổi trang phục thì hệ thống vẫn nhận ra.

Ngoài ra, giải pháp AI của Veka.ai còn được dùng để phân tích các dữ liệu từ camera giao thông nhằm phát hiện các sự cố bất thường như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, phát hiện tắc đường, thiết lập các mục tiêu quản lý để phòng tránh tai nạn, sự cố…

Ông Vũ Văn Tiệp, Giám đốc sản phẩm Veka.ai, VNG Digital Business, cho biết: “Tại Việt Nam, dư địa để phát triển mảng camera AI còn rất lớn. Bên cạnh thế mạnh về thị trường nội địa, am hiểu khách hàng, Veka.ai còn có nền tảng mạnh mẽ về hạ tầng Cloud và Data Center của VNG, cùng năng lực phát triển AI, xây dựng sản phẩm cho hàng chục triệu người dùng, đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau”.