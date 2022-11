Sơn mài truyền thống Việt Nam biến hoá dưới bàn tay nghệ nhân chế tác đồ xa xỉ

Nghệ sĩ Gilles Jonemann bên các tác phẩm ông thực hiện cho triển lãm tại Hà Nội.

Những đồ vật đó, dù mộc mạc, nhỏ bé và tưởng chừng vô giá trị nhưng mang đậm yếu tố thời gian và thấm đẫm tinh thần văn hóa Việt, khi được lắp ráp, kết hợp với sơn mài với độ chính xác hoàn hảo, đã tạo nên sự cân đối, hài hòa đẹp mắt và biến chúng thành những tác phẩm độc đáo, chạm đến trái tim của người yêu nghệ thuật.

24 tác phẩm trưng bày tại triển lãm New Look New Laque là 24 món đồ gồm bình hoa, khay, bát lớn đã qua sử dụng được chế tác theo kỹ thuật thủ công truyền thống từ ngàn xưa để lại - nghề sơn mài. Gilles Jonemann đã kết hợp chúng với những mảnh gốm, mảnh sành cũ, những miếng sắt bỏ đi, những mảnh vụn thổ cẩm, những lưỡi liềm, dao cắt cỏ, những mô hình đơm đó bằng tre của thế kỷ trước… mà tác giả thu thập được tại các ngôi làng cổ, các tiệm đồ cũ, các công trường xây dựng… ông từng đặt chân đến tại Việt Nam.

24 tác phẩm đương đại này cũng trùng hợp với yếu tố thời gian 24 giờ trong một ngày, liên kết hiện tại và quá khứ để nhắc nhở chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc sống ngày hôm nay. Người xem có thể có những liên tưởng khác nhau về cùng một tác phẩm nhưng đều cảm nhận được niềm vui, sự kỳ diệu trong cuộc sống, giống như được bay lên trong giấc mơ của chính mình. Từ Les danseurs (Vũ công), Le Riz d'Or (Ngọc thực), L'’Ocean (Đại dương) đến Le Repos (Nghỉ ngơi), Le Temps (Thời gian), Le Refuge (Nơi ẩn náu)..., tất cả đều được tạo nên từ tư duy về tỷi lệ và trí tưởng tượng tuyệt vời của người nghệ sĩ.

“Tôi yêu những đồ vật mang hơi thở thời gian mà thẳm sâu trong đó lấp lánh vẻ đẹp khiêm nhường của quá khứ. Ý tưởng của triển lãm chính là mối liên kết giữa các thời đại khác nhau. Sau đó mới đến khía cạnh nghệ thuật: khả năng làm chủ (hoặc không!) một thế giới của chất liệu, hình dáng và sắc màu khiến người ta liên tưởng đến một chút điên rồ, một chút thơ ca, một chút hài hước và tràn ngập tinh thần tự do...", Gilles Jonemann chia sẻ.

Người xem trầm trồ, ngạc nhiên về sự biến hóa diệu kỳ của những tác phẩm nghệ thuật được làm từ những vật liệu thừa, những mảnh ghép cũ mang hơi thở thời gian dưới góc nhìn đương đại.

Triển lãm New Look New Laque hay Một vẻ đẹp mới của sơn mài diễn ra từ 25/11-1/12/2022 tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.