Văn Mai Hương lần đầu hát bolero cho đêm nhạc đặc biệt

Sau số đầu tiên thành công với cặp nghệ sĩ Tùng Dương - Bùi Anh Tuấn, chương trình In the mirror - Gương thần tiếp tục số thứ 2 với sự kết hợp của Văn Mai Hương và Lân Nhã.

Văn Mai Hương và Lân Nhã quen nhau hơn 10 năm từ cuộc thi Vietnam Idol 2010. Tuy nhiên vì màu giọng không hợp, họ hiếm khi song ca. Vì vậy, đêm nhạc sẽ tìm lời giải đáp cho "bài toán" kết hợp hai giọng ca nội lực, chuyên trị nhạc trữ tình này.

Ca sĩ Văn Mai Hương tại sự kiện.

Chính nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc, điều hành ban nhạc Anh em - đề xuất thêm tựa đề tiếng Việt Gương thần liền sau tên gốc chương trình In the mirror. Theo đó, đêm nhạc dự kiến kéo dài 2 tiếng, gồm 2 phần Gương thần và Gương thầm.

Huy Tuấn giải thích nếu Gương thần là sự phản chiếu hình ảnh đơn thuần của 2 nghệ sĩ thì phần Gương thầm sẽ soi chiếu sâu hơn một số góc khuất trong nội tâm của Văn Mai Hương và Lân Nhã.

Trước câu hỏi của VietNamNet: Thời gian gần đây, Văn Mai Hương đi diễn quá nhiều, sẽ làm mới mình thế nào tại "In the mirror"?, ca sĩ phản hồi: "Chính tôi sợ mình trở nên nhàm chán do hát quá nhiều. Vì thế, tôi đã ngừng nhận show phòng trà một tháng nay để dành nội lực cho chương trình này. Một mình tôi có thể "cân" đêm nhạc hơn 2 tiếng vừa hát vừa "nhiều chuyện". Vì vậy khi có thêm anh Nhã, tôi không lo chương trình bị đơn điệu".

Văn Mai Hương chia sẻ thêm sẽ hát bolero, song ca cùng Lân Nhã và lần đầu hát live hit Một ngàn nỗi đau trên sân khấu. Từ bé, cô đã thường nghe mẹ mở bolero nhưng chưa bao giờ thể hiện dòng nhạc này. Ca sĩ thấy hồi hộp lẫn thích thú khi dành lần đầu hát bolero cho In the mirror - Gương thần.

Văn Mai Hương và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Bên cạnh chia sẻ của Văn Mai Hương và Lân Nhã, Huy Tuấn "cam kết" kể nhiều câu chuyện hấp dẫn về Văn Mai Hương và Lân Nhã tại đêm nhạc. Nhạc sĩ nói: "Bên cạnh MC chính, tôi sẽ tham gia góp chuyện chứ không chỉ ngồi chơi nhạc".

Ngoài ra, In the mirror - Gương thần cũng là chương trình âm nhạc đầu tiên ứng dụng blockchain để biến khoảnh khắc biểu diễn thành tài sản cho khán giả. Người yêu nhạc sẽ nhận ảnh, hình động, video ngắn các khoảnh khắc thăng hoa trong đêm nhạc dưới dạng NFT (non-fungible token - tài sản độc nhất).

Ban tổ chức thông tin thêm, chương trình In the mirror - Gương thần sẽ tổ chức 1 - 2 tháng/lần, số kế tiếp thực hiện tại TP.HCM và có thể đến các tỉnh/thành khác.

Trích đoạn MV 'Một ngàn nỗi đau' - Văn Mai Hương