8h30 phút sáng 2/9, hàng nghìn người dân ở Than Uyên và du khách đổ về ven suối Nậm Bốn trải dài qua hai xã Hua Nà và Mường Cang để xem màn đua xe địa hình "Than Uyên enduro challenge cup 2023". Chương trình do UBND huyện Than Uyên phối hợp với Câu lạc bộ mô tô thể thao địa hình TP Hà Nội tổ chức.

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay quy tụ 60 tay đua tham gia với 3 giải đấu gồm giải chuyên nghiệp, nghiệp dư và giải đua mở rộng. Các tay đua xuất phát ở sân bóng xã Hua Nà rồi men theo suối Nậm Bốn xuống xã Mường Cang rồi quay lại điểm xuất phát để kết thúc phần thi. Giải đua mô tô địa hình năm nay diễn ra đúng dịp cánh đồng Mường Cang lúa đang bén rễ, các tay đua tăng ga giữa hai bên đồng xanh bát ngát, suối chảy êm đềm và dưới hàng vạn cặp mắt của người dân bản địa và du khách theo dõi, cổ vũ.

Đường đua được thiết lập dưới lòng suối Nậm Bốn có địa hình đá suối lởm chởm, nhiều đoạn suối sâu như tăng thêm độ khó cho các tay đua. Khi hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi cất lên, hàng nghìn người hò reo khi lần đầu tiên được chứng kiến một giải đấu chuyên nghiệp được tổ chức. Các tay đua tranh tài quyết liệt, nhiều tay lái bị lòng suối quật ngã. Nhưng với quyết tâm thi đấu, các tay đua dựng lại xe, tiếp tục tăng ga để hoàn thành bài thi.

Đáng chú ý, đường đua Nậm Bốn đặc biệt hơn khi các tay lái phải chui qua các gầm cầu cạn vượt suối. Các tay đua cúi người, vít ga thoát ra gầm cầu trong sự hò reo của dân bản địa...

Dọc con đường dài 5km men theo suối Nậm Bốn lượng người đổ về ngày một đông, có nhiều đoạn ùn tắc cục bộ. Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Trần Quang Chiến - Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, giải đấu năm nay diễn ra thuận lợi với sức hút ngoài kì vọng. "Nhìn thấy bà con, du khách được mãn nhãn nhìn đoàn xe đua địa hình trong ngày Quốc khánh 2/9, chúng tôi rất vui mừng khi xây dựng được chương trình giúp bà con có không gian trải nghiệm mới lạ, thú vị và ý nghĩa", ông Chiến chia sẻ.

Anh Quang Nam (du khách từ Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Tôi từng đi nhiều ngày hội Tết Độc lập, nhưng ở quy mô cấp huyện thì lần đầu tiên chứng kiến đông người tham gia như tại Than Uyên".

Dưới đây là những hình ảnh giải đua:

8h30 những tay đua đầu tiên xuất phát từ sân bóng xã Hua Nà, Than Uyên.

Thử thách đầu tiên khiến một tay đua ngã xe khi vượt chướng ngại là những chiếc lốp xe ô tô.

Đường đua kéo dài 8 km hoàn toàn đi dưới lòng con suối Nậm Bốn.

Không ít tay đua phải "đo suối".

Người dân đứng bên bờ ruộng xem đua xe.

Suốt khoảng 5km hai bên con suối, hàng vạn người dân địa phương và du khách đền từ nhiểu tỉnh thành chen chân xem giải đua xe.

Không có khoảng trống nào dọc con đường bên suối kéo dài khoảng 5km.

Các tay đua phải chui qua gầm 3 cây cầu.

Lòng suối đầy đá hộc khiến các tay đua cực kỳ vất vả.











Người dân đứng kín trên các cây cầu qua suối Nậm Bốn theo dõi cuộc đua.















Để đi được trong lòng con suối đòi hỏi các tay đua phải có sức khỏe rất tốt cùng với kỹ năng lái xe nhiều kinh nghiệm.

Các tay đua phải rất chú ý tránh khi chui qua gầm cầu.

Đoạn suối nhiều đá lởm chởm làm tăng độ khó cho các tay đua.

Vào tháng 9, nước suối Nậm Bốn cạn tạo điều kiện lý tưởng để tổ chức giải đấu.

Một tay đua phải dắt xe qua đoạn suối khó di chuyển.