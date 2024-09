Lời tòa soạn: Việt Nam không chỉ là điểm đến yêu thích của nhiều du khách mà còn được nhiều người nước ngoài chọn làm nơi để sống và làm việc. Một số người nước ngoài nói tiếng Việt rất giỏi và am hiểu văn hóa Việt Nam. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài Tây nói tiếng ta, chia sẻ với độc giả một số câu chuyện người nước ngoài sống ở Việt Nam, nói tiếng Việt giỏi và dành tình cảm sâu sắc cho đất nước, con người Việt Nam.

An sinh ra ở Nga nhưng đến năm 6 tuổi thì theo bố về Việt Nam sinh sống đến giờ. Vì thế, An học và nói tiếng Việt gần như một đứa trẻ Việt Nam bình thường.

Nhìn vẻ bên ngoài, có thể thấy An sở hữu nhiều nét "Tây" hơn, đặc biệt là về gương mặt. An thừa nhận, việc sở hữu gương mặt Tây là ưu thế khiến người xem thường tò mò dừng lại ở những video của anh.

Nhiều người cảm thấy thú vị khi xem những đoạn video của An, trong đó "anh Tây" nói tiếng Việt siêu đẳng, đặc biệt là chuyên “bóc mẽ” những thói quen, sở thích, đặc điểm rất đặc trưng của người Việt.

An hiện vẫn có thể nói tiếng Nga ở mức cơ bản, vẫn trò chuyện với mẹ bằng tiếng Nga. Nhưng trong các video, anh đều sử dụng tiếng Việt. Kể cả khi trò chuyện, làm video với bạn bè nước ngoài, anh cũng dùng tiếng Việt.

An thường giải thích và chỉ dẫn cho bạn bè người nước ngoài về văn hóa, lối sống của người Việt Nam, cách ăn uống, cư xử sao cho đúng kiểu Việt Nam nhất.

An có bố người Việt, mẹ người Nga

"Anh Tây" cho biết, anh bắt đầu công việc sản xuất nội dung đã lâu nhưng mới được biết đến nhiều trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Trước khi chuyển sang công việc này, An làm việc cho một công ty thời trang. Thường xuyên chứng kiến các đồng nghiệp trong bộ phận bán hàng đưa sản phẩm lên livestream giới thiệu, An bị thu hút bởi công việc này.

An nghỉ việc ở công ty thời trang và chuyển sang bán hàng online. Những sản phẩm đầu tiên mà anh bán cũng là quần áo - đúng lĩnh vực mà anh am hiểu. Dần dần An bán thêm nhiều mặt hàng khác và giờ là bán hàng cho thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc sản xuất nội dung vẫn được anh thực hiện song song với việc bán hàng. An coi đây là công việc nghiêm túc và sẽ theo đuổi lâu dài. “Trước đây, tôi còn lờ mờ về con đường mình đi nhưng bây giờ tôi đã định hình và chắc chắn về nó” – anh chia sẻ.

Tuy nhiên, một số người xem đôi khi buông ra những lời nhận xét khiến anh hơi buồn: “Tây mà cũng bán hàng à?”, “Rồi cũng bán hàng cả thôi”,…

An thẳng thắn chia sẻ: “Ở Việt Nam có một số gương mặt Tây nổi tiếng, mỗi người chọn một con đường đi cho mình.

Có người hoạt động nghệ thuật, có người làm nội dung, có người dạy tiếng Anh,… Còn tôi, tôi chọn làm người bán hàng và sáng tạo nội dung. Tôi cũng từng quay một video chia sẻ về việc này với mọi người”.

Kênh TikTok của An có gần 700 nghìn lượt theo dõi - một con số ao ước của rất nhiều TikToker

Hiện tại, gương mặt Tây có vẻ là một ưu thế cho công việc của An nhưng trước đây, nó từng khiến anh ít nhiều không thoải mái khi bị chú ý quá mức. Khi đi vào bất cứ chỗ đông người nào, anh cũng bị “để ý” và nổi bật.

“Nếu một vài lần và ở mức vừa phải thì không sao nhưng nó diễn ra liên tục trong một quãng thời gian dài, kể cả bây giờ cũng thế nên đôi khi tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng sau này, tôi học cách quen dần với việc đó”.

“Ơ, biết nói tiếng Việt à? Nói tiếng Việt rõ thế!” là câu An hay bị hỏi nhất khi ra ngoài đường. Có lần, bước vào quán trà đá, An nói: “U rót cho con ly trà đá loãng”, khiến bà bán hàng “đứng hình”.

Đôi khi, sự lạ lẫm này cũng khiến An phải chịu một số thiệt thòi, nhất là khi đi chợ. Thấy anh có ngoại hình người nước ngoài, một số người bán nói vống giá lên so với mức giá đúng. Chính vì thế, An hay có thói quen mặc cả.

“Thế nhưng, mặc dù nhiều lần mặc cả thành công, về vẫn phát hiện ra là bị hớ” – An cười chia sẻ.

Một lần khác, An gặp tình huống khá hài hước khi đi đường. Anh thấy một bạn gốc Phi đi xe máy, anh quay sang nhắc “bạn ơi, đi đúng làn đường nhé!”. Bất ngờ, anh chàng kia đáp lại “tôi biết rồi”.

“Thực ra, lúc đầu tôi định trêu, nói vậy xem bạn ấy có hiểu không nhưng tôi lại bị ngạc nhiên ngược lại. Khi dừng lại trò chuyện nhiều hơn, tôi thấy bạn nói tiếng Việt thành thạo như tôi luôn. Sau đó, tôi có xin số điện thoại để khi nào rảnh sẽ liên lạc".

Mới đây, khi quay video đi chợ Hạ Long mua đặc sản, An cũng gặp nhiều người bán hàng tỏ ra ngạc nhiên với khả năng nói tiếng Việt của anh. Đặc biệt, sau khi được "anh Tây" khen ngợi không ngớt, các cô đều rất vui.

“Tôi cảm nhận được điều đó và tôi nghĩ rằng, có lẽ những lần sau mình sẽ khen ngợi mọi người nhiều hơn để cả mình và mọi người đều nhận được những năng lượng tích cực khi làm việc”.

Ảnh và video: Nhân vật cung cấp