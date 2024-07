Ra sân với mục tiêu chiến thắng để cạnh tranh suất vé tứ kết với chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) sau khi cả 2 cùng có 3 điểm, tưởng Đồng Tháp sẽ không gặp khó trước đối xếp chót bảng là SLNA thì bất ngờ đã xảy ra.

Vào phút 14, trong lúc Đồng Tháp còn chưa tìm ra cách vào khung thành đối phương, SLNA đã làm điều đó thay họ, vượt lên dẫn trước 1-0 do công của Nhật Sang.

SLNA (áo vàng) bất ngờ thắng to SLNA, giành chiếc vé còn lại bảng A vào tứ kết U17 QG 2024

Có bàn thắng, SLNA tiếp tục nắm thế trận và tạo nhiều pha tấn công về phía khung thành của Đồng Tháp. Ngược lại, đội bóng trẻ xứ Tháp Mười hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai tấn công. Phút 29, Đồng Tháp để thủng lưới bàn thứ 2 và đến phút 40, tỷ số đã là 3-0 cho SLNA.

Sau giờ nghỉ giải lao, đến lượt Hoàng Đạt nâng tỷ số 4-0 cho SLNA. Tuy nhiên, sau đó 2 phút, trong một pha va chạm trước vòng cấm, Đồng Tháp được hưởng quả phạt đền và Phú Cường đã rút ngắn tỷ số xuống 1-4.

Nhưng đó là tất cả những gì Đồng Tháp làm được ở trận đấu này, bởi sau đó Hoàng Đạt đã hoàn thành hat-trick cho mình, với các bàn thắng ở phút 62 và 65, ấn định chiến thắng to 6-1 cho SLNA.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng A, chủ nhà BRVT để thua 1-2 PVF. Với các kết quả ở lượt đấu cuối cùng này, SLNA theo chân PVF vào tứ kết U17 quốc gia 2024, nhờ hơn hiệu số, dù cùng 3 điểm như BRVT và Đồng Tháp.

Riêng chủ nhà BRVT vẫn phải chờ xem có giành vé đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất hay không.

Kết quả

BRVT – PVF: 1-2

SLNA - Đồng Tháp: 6-1

Lịch thi đấu (ngày 16/7)

13h30 TP.HCM vs Tây Ninh

13h30 B.Bình Dương vs Thể Công Viettel

15h30 LPB HAGL vs Hà Nội

15h30 Phù Đổng vs Hà Tĩnh