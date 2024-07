Tại bảng B là 2 cặp đấu HAGL vs Hà Nội, TP.HCM vs Tây Ninh. Ở cuộc chiến chỉ có con đường thắng, Tây Ninh đã làm được điều đó một cách kịch tính trước TP.HCM cũng rất khát điểm, với pha lập công của Quốc Khánh ở phút 90+4.

Tây Ninh (xanh) có trận thắng quan trọng trước TP.HCM để lấy vé đi tiếp

Trong khi đó, ở trận còn lại, Hà Nội (đã sớm giành vé tứ kết), tiếp tục lấy trọn 3 điểm trước HAGL, lần lượt do công của Huy Phúc (44’), Việt Long (70’).

Tương tự như PVF, Hà Nội khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Còn HAGL dù thua cũng không phải buồn vì vẫn có vé đi tiếp với tư cách là đội xếp nhì bảng B.

CònTây Ninh, nhờ chiến t hắng quý giá trước TP.HCM, cũng theo chân Hà Nội và HAGL vào tứ kết, với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Phù Đổng (xanh) dù thua Hà Tĩnh nhưng có vé tứ kết nhờ là đội xếp 3 có thành tích tốt thứ nhì sau Tây Ninh

Tại bảng C là 2 cặp đấu Bình Dương vs Thể Công Viettel và Phù Đổng vs Hà Tĩnh. Các chàng trai của đội bóng áo lính đã có chiến thắng đậm 3-0 Bình Dương, vào vòng 8 đội với tư cách xếp nhì bảng, trong khi Phù Đổng dù thua đậm Hà Tĩnh 1-4 nhưng vẫn được hưởng niềm vui – giành chiếc vé còn lại vào tứ kết, dù có 3 điểm như đội xếp thứ 3 bảng A là Bà Rịa Vũng Tàu nhưng hiệu số tốt hơn.

Như vậy, sau các cuộc tranh tài vòng bảng, các cặp đấu tứ kết U17 quốc gia 2024 được xác định là PVF vs Phù Đổng, Hà Nội vs SLNA, Thể Công vs HAGL và Hà Tĩnh vs Tây Ninh.

KẾT QUẢ

TP.HCM 3-4 Tây Ninh

Bình Dương 0-3 Thể Công Viettel

LPB HAGL 0-2 Hà Nội

Phù Đổng 1-4 Hà Tĩnh

LỊCH THI ĐẤU TỨ KẾT

Ngày 19/7

14h00: PVF vs Phù Đổng

16h00: Hà Nội vs SLNA

Ngày 20/7

14h00: Thể Công vs HAGL

16h00: Hà Tĩnh vs Tây Ninh