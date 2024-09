Theo báo Times of Israel, một quan chức an ninh cấp cao Iran đã tiết lộ với truyền thông Anh rằng, IRGC đang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm tra tất cả các thiết bị, không chỉ riêng thiết bị liên lạc. Người này lưu ý, hầu hết các thiết bị như vậy do Iran tự chế hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga.

Các thành viên IRGC. Ảnh: SIPA

Tehran hiện rất lo ngại về sự xâm nhập của các điệp viên Israel, bao gồm cả những công dân Iran làm việc cho Tel Aviv. Theo quan chức an ninh Iran ẩn danh, IRGC đã mở cuộc thẩm tra toàn diện về nhân sự, nhắm vào các thành viên cấp trung và cấp cao của lực lượng. Nhà chức trách sẽ xem xét kỹ lưỡng các tài khoản ngân hàng của những thành viên này ở cả trong và ngoài nước cũng như lịch sử đi lại của bản thân họ và gia đình.

Động thái diễn ra sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah, nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, bất ngờ đồng loạt phát nổ trong các ngày 17 – 18/9, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương.

Chính phủ Lebanon và Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ tấn công trên. Tuy nhiên, Tel Aviv hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ sự liên quan.

Quan chức an ninh Iran ẩn danh từ chối nói rõ tổng cộng 190.000 thành viên IRGC đang liên lạc như thế nào. Song, ông cho hay họ đã sử dụng phương thức mã hóa đầu cuối trong các hệ thống nhắn tin.

Cũng theo quan chức này, IRGC đã liên hệ với Hezbollah nhằm đánh giá kỹ thuật về các thiết bị cầm tay phát nổ ở Lebanon tuần trước và một số mẫu đã được gửi đến Tehran để các chuyên gia Iran kiểm tra.