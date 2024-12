Liên quan đến vụ bắt giữ Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, có 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Nói về quá trình phá án, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban chuyên án cho biết, bắt nguồn từ các đơn tố cáo và quá trình trinh sát, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, lần theo dấu vết của nhóm tội phạm.

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy.

Đại tá Thành Kiên Trung nhấn mạnh, để triệt phá được đường dây này, ban chuyên án phải áp dụng rất nhiều biện pháp như phát động phong trào quần chúng, các biện pháp chuyên môn, kết hợp với tinh thần quyết tâm và trình độ nghiệp vụ của các cán bộ chiến sĩ.

Nhờ vậy, cơ quan công an đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 bị can về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'', 3 bị can về tội ''Rửa tiền'', 1 bị can về tội ''Không tố giác tội phạm'', 1 bị can về tội ''Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có''.

Cơ quan công an đã yêu cầu Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) ra đầu thú, nộp lại tài sản đã lừa đảo chiếm đoạt để hưởng khoan hồng.

Nhóm đối tượng trong đường dây của Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Chiêu trò khoe mẽ hào nhoáng của các đối tượng

Theo cơ quan công an, Mr Pips là tên tài khoản TikTok của Phó Đức Nam. Tài khoản này có hàng nghìn lượt theo dõi, hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nam đăng tải lên đây nhiều clip chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Nam thường xuyên chia sẻ về cuộc sống "thượng lưu", xa hoa, giàu có của bản thân. TikToker Mr Pips cũng không ngần ngại khoe về những tài sản bản thân có được là từ việc đầu tư. Từ đó, đối tượng kêu gọi, hướng dẫn mọi người cùng đầu tư để kiếm lời.

Trên trang Facebook cá nhân, Nam khoe tiền, siêu xe, những hình ảnh phản cảm chụp cùng mỹ nữ, ở những nơi sang trọng. Người này phô trương sự giàu có bằng cách "bày" những xế hộp hàng tỷ đến vài chục tỷ đồng mỗi xe, ở trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội.

Mr Pips dần trở thành thần tượng của giới trẻ, "idol" trong làm giàu, kinh doanh tài chính.

TikToker Mr Pips khoe tiền bạc, sự giàu có trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ lại đặt cho bản thân biệt danh Mr Hunter. Tài khoản TikTok của Ngọ đăng tải những clip như: "Làm gì để nhiều tiền?", "Từ vỡ nợ đến dựng cơ ngơi", "Động lực kiếm tiền tiến xa bằng giá trị"...

Tương tự như Nam, Ngọ cũng dựng "phông bạt" bằng những hình ảnh đi ô tô siêu sang, chơi những bộ môn thể thao "quý tộc", dùng đồng hồ hàng hiệu...

Thông qua những điều trên, Nam và Ngọ đã tạo lòng tin để dụ dỗ, lôi kéo những nhà đầu tư cả tin, thiếu kiến thức, ôm mộng làm giàu nhanh đổ tiền vào những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trên ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5.

Nhiều siêu xe tiền tỷ của đường dây lừa đảo bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC