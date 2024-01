Vehicle Facts (VF) - nền tảng cung cấp thông tin phương tiện giao thông là ý tưởng phát minh của nhóm những chàng trai, cô gái 10X, trẻ trung và giàu ý tưởng, thuộc Công ty Cổ phần KALAPA đã mang đến cho cuộc thi Digital Data For Life (Dữ liệu với cuộc sống). Đây là cuộc thi do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Kết quả chung cuộc, vượt qua gần 200 đội thi, nhóm KINO xếp hạng 4 trong top 5 bài thi xuất sắc nhất của cuộc thi.

Nhóm KINO gồm 5 thành viên mặc áo trắng đồng phục trong ngày chung kết cuộc thi

Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Statista, giá trị thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 450.000 tỷ đồng. Dự kiến, thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 17% từ năm 2023 đến năm 2028.

Con số này cho thấy nhu cầu về ô tô đã qua sử dụng ở Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên có một thực tế là việc mua bán xe đã qua sử dụng, cũng như mua bảo hiểm cho xe qua sử dụng phần nhiều dựa vào cảm tính của người trong cuộc, nhiều người dùng mong muốn có một thước đo cụ thể giúp người bán ra giá, người mua tìm hiểu, hay các công ty bảo hiểm quyết định mức phí bảo hiểm phù hợp cho những chiếc xe này.

Từ thực tế đó, nhóm kỹ sư công nghệ KINO, thuộc Công ty Cổ phần KALAPA đã đưa ra phát minh nền tảng Vehicle Facts - nền tảng cung cấp thông tin phương tiện giao thông, cho phép người dùng truy vấn các thông tin về xe ô tô đã qua sử dụng và đưa ra “điểm tín dụng” cho mỗi chiếc xe cụ thể. Các nhóm thông tin Vehicle Facts cung cấp bao gồm:

Tra cứu thông tin xe hơi: Sản phẩm sẽ cung cấp cho người dùng thông tin về lịch sử của xe, tình trạng hiện tại của xe và khả năng sử dụng của xe trong tương lai. Người dùng chỉ cần nhập số VIN của xe và trả phí dịch vụ để nhận báo cáo về tình trạng xe.

Dữ liệu xe: Thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước, cơ sở dữ liệu của các công ty bảo hiểm và cơ sở dữ liệu của các trung tâm sửa chữa ô tô.

Giao diện website: Sản phẩm được thiết kế thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng và tiếp cận.

Tích hợp API: dịch vụ tích hợp thông tin vào hệ thống sẵn có cho các bên bảo hiểm, mua bán xe…

Hệ thống các ứng dụng dữ liệu: điểm số xe, định giá xe, phát hiện bất thường,...

Hình ảnh giả định - một mẫu báo cáo khi truy vấn thông tin về một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng trên Vehicle Facts

Ở thế giới đã có những trung tâm dữ liệu cho phương tiện giao thông như CarFax, AutoCheck. Đây đều là những nền tảng đi đầu ở thế giới trong việc sử dụng dữ liệu phương tiện giao thông. Còn ở Việt Nam, đã có những website cho phép xem những chiếc xe gặp tai nạn, va chạm và đa phần là tự phát, không có tính xác thực thông tin và dữ liệu không đủ bao quát. Vì thế, Vehicle Facts hứa hẹn một trung tâm dữ liệu về phương tiện giao thông của người Việt, hướng đến ban đầu là xe ô tô. Ngoài việc cung cấp thông tin, Vehicle Facts còn cung cấp các thông tin dưới dạng ứng dụng dữ liệu như chấm điểm xe, dự đoán giá xe, phát hiện bất thường, ....

Ông Nguyễn Doãn Quân - Trưởng nhóm dự án Vehicle Facts cho biết: “Tham vọng của Vehicle Facts là xây dựng một cơ chế hoạt động mà ở đó, người bán, người mua, các cơ sở, trung tâm sửa xe ô tô, các tổ chức bảo hiểm và cả cơ quan quản lý Nhà nước có thể tương tác, trao đổi thường xuyên các nguồn dữ liệu, nhằm phục vụ những nhu cầu thực tiễn của người dùng trong đời sống, từ đó giúp thúc đẩy về mặt kinh tế cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực ô tô, mục tiêu xa hơn là hỗ trợ Chính phủ trong các hoạt động quản lý giao thông đô thị, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.”

KALAPA là một trong những công ty công nghệ tài chính (Fintech) tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho các tổ chức tài chính, ngân hàng. Sứ mệnh của KALAPA là giúp cho thị trường tài chính trở nên trong sạch, giảm tỉ lệ nợ xấu, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp đồng thời giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính một cách an toàn nhất.

Với mục tiêu phát hiện và giải quyết các hình thức lừa đảo tinh vi trên nền tảng trực tuyến, Công ty Cổ phần KALAPA đã và đang phát triển những sản phẩm sử dụng AI giải quyết lỗ hổng bảo mật trên thị trường, giúp người dùng Internet và các dịch vụ online tiếp cận sản phẩm công nghệ một cách an toàn.

Website: https://kalapa.vn/

Bích Đào