"Quyết định kỷ luật được xem xét dựa trên các báo cáo của: Giám sát trọng tài, Giám sát trận đấu, tổ trọng tài và các băng hình liên quan.

Đặc biệt có đoạn băng ghi hình riêng (không phải băng quay trên sóng truyền hình) phản ánh rất rõ việc các cầu thủ CLB nữ TP.HCM 1 trên sân lúc đó hoàn toàn không có thái độ phản ứng gì và chuẩn bị cho tình huống CLB Than KSVN thực hiện đá phạt, nhưng HLV Kim Chi đã kêu gọi ra khỏi sân, ngừng thi đấu.

Theo luật thi đấu, chỉ có trọng tài mới có quyền dừng trận đấu. HLV không được phép dừng trận đấu khi không có sự cho phép của trọng tài", VFF lên tiếng về án phạt kỷ luật cấm chỉ đạo 2 trận với HLV Kim Chi của CLB nữ TP.HCM 1.

HLV Đoàn Thị Kim Chi

Tại vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG 2023, trong trận đấu giữa Than KSVN vs TP.HCM 1, ở phút 86, Nguyễn Thị Thúy có pha đột nhập vào khu vực 16m50 của TP.HCM 1 trong sự tranh chấp quyết liệt của Cù Thị Huỳnh Như nhưng dứt điểm chệch cột dọc, đồng thời bị ngã. Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, cho các cầu thủ Than KSVN được hưởng quả phạt đền.

Các cầu thủ TP.HCM 1 phản ứng quyết liệt với trọng tài, sau đó bỏ ra ngoài sân và phải mất hơn 3 phút mới trở lại thi đấu.

Sau trận, Ban kỷ luật VFF ra án phạt nộp 2,5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận đấu kế tiếp với HLV Đoàn Thị Kim Chi do "có hành vi cố tình làm gián đoạn trận đấu giữa TP.HCM 1 và Than KSVN".

Về phần mình, HLV Kim Chi cho biết: "Tôi nhận thấy các cầu thủ TP.HCM 1 phản ứng quyết liệt với quyết định của trọng tài và cũng trong trận đấu, trọng tài đã có những quyết định gây bất lợi, làm ức chế tinh thần thi đấu các cầu thủ TP.HCM 1. Bản thân tôi không muốn sự việc xảy ra giữa 2 đội như năm 2018 trên sân Thống Nhất nên tôi phải nhanh chóng ngăn chặn, chấn chỉnh thái độ thi đấu của các cầu thủ nhằm giúp các em nhanh chóng thi đấu trở lại.

Tôi yêu cầu các cầu thủ vào trước khu vực kỹ thuật của đội TP.HCM 1 để động viên, nhắc nhở các em bình tĩnh trở lại, cố gắng thi đấu, tránh những hình ảnh không đẹp gây ấn tượng xấu. Sau khi trao đổi nhanh 3 phút với các em, đội TP.HCM 1 đã tiếp tục trở lại sân thi đấu cho đến khi trận đấu kết thúc tốt đẹp”.