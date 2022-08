Vi phạm giao thông, rủ nhau đánh hội đồng công an

Ngày 26/8, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Sơn Văn Có (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Đặng Chí Bảo (21 tuổi, ngụ Cà Mau) và 4 đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo truy tố, khoảng 23h ngày 21/2/2021, sau khi dự sinh nhật bạn tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Có, Bảo cùng nhóm bạn đi về.

Khi đi đoạn thuộc Khu công nghiệp Hạnh Phúc (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), do xe của Tý (chưa rõ lai lịch) chở 3, không đội mũ bảo hiểm nên bị anh Phan Thanh Bình, Huỳnh Văn Những và các cán bộ thuộc Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an xã Đức Hòa Hạ yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Cả nhóm không chấp hành mà tăng tốc xe bỏ chạy.

Các bị cáo tại tòa

Khi đến đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh (TP.HCM), Có nhìn thấy Nguyễn Thanh Nhàn (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn Cảnh (22 tuổi, ngụ Long An) và Phạm Minh Đang (26 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng một nhóm thanh niên đang ngồi uống bia nên dừng xe.

Sau khi kể lại việc bị công an truy đuổi, Có nhờ nhóm của Đang đi tìm tổ công an để đánh trả thù.

Sau đó, Đang nhận được điện thoại của Tý thông báo tổ tuần tra đang ngồi ăn tại quán hủ tiếu ở ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Ngay lập tức, Có và nhóm Đang nhặt cây tràm, cây tre, đá xanh làm hung khí và nấp ở hẻm cạnh quán hủ tiếu đợi tổ công tác đi ra.

Khi thấy anh Bình, anh Những cùng tổ tuần tra ra khỏi quán, cả nhóm xông đến cầm đá xanh ném, cầm cây tre, cây tràm đuổi đánh. Theo kết luận giám định, anh Bình bị thương tích 14%, anh Những bị thương tích 4% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự các bị cáo.

Nhóm thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Sơn Văn Có, Đặng Chí Bảo mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; các đồng phạm của Có và Bảo cũng phải lãnh từ 2 năm tới 2 năm 6 tháng tù.