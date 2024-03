Mới đây, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác Công an tháng 2/2024 do Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Theo báo cáo hội nghị, trong tháng 2/2024, toàn TP.HCM ghi nhận xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 39 người, bị thương 91 người.

Trong tháng 2/2024 lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý gần 16 nghìn trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Linh An

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 49.762 trường hợp vi phạm về giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước hơn 67,7 tỷ đồng.

Trong số đó, CSGT đã xử lý 15.875 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn (chiếm 31,9%) và 5.459 trường hợp vi phạm tốc độ.

Đây là số liệu tăng cao so với số lượng vi phạm nồng độ cồn/tháng năm 2023. Cụ thể, trong năm 2023, Công an TP.HCM đã xử lý 128.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bình quân mỗi tháng khoảng hơn 10 nghìn trường hợp.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, ghi nhận xảy ra 427 vụ. Trong đó, Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 308 vụ, bắt 607 đối tượng.

Về tội phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường, Công an TP.HCM đã phát hiện 188 vụ, 185 cá nhân, 20 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phát hiện 173 vụ, 66 cá nhân, 109 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về môi trường. Công an TP Đã khởi tố 50 vụ, 84 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 253 vụ, 183 cá nhân, 70 tổ chức vi phạm.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt phá 275 vụ, 691 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ trên 54,8kg ma túy các loại; 1,4ml dung dịch có chứa ma túy; thu giữ 8 khẩu súng, 38 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Qua đó, công an đã khởi tố 230 vụ, 406 bị can…

Theo Công an TP.HCM, giai đoạn vừa qua, với cao điểm là dịp tết Nguyên Đán, lực lượng Công an TP.HCM đã tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tội phạm "tín dụng đen", “tội phạm đường phố”…